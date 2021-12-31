Як святкуватимуть Різдво у Львівській громаді: програма.

Різдвяні свята у Львові завжди особливі. Місто організовує чимало цікавих подій, щоб кожен мешканець чи гість зміг обрати щось для себе. Цьогоріч чимало заходів проведуть на всій території Львівської міської територіальної громади, повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Найяскравіші святкові заходи різдвяного періоду у Львівській МТГ:
2 січня о 14:00 – Разом перед Різдвом (подвір’я Молодіжного центру ім. св. І. Боско) – різдвяна забава з концертами, конкурсами та частуваннями.
6 січня о 12:00 – Встановлення різдвяного дідуха (пл. Яворського) – традиційна подія для Львівської громади з відкриття древнього символа урожаю, добробуту, багатства, духовного життя українців, оберега роду.
7 січня о 19:00 – Коляда з Уляною Горбачевською (пл. Яворського) – унікальне театралізоване різдвяне дійство, що бере за основу традиційний український вертеп 17 століття.
9 січня о 16:00 – Коляда з Курбасами (пл. Маланюка) – гурт «Курбаси» запрошує до коляди і гарячого чаю біля мистецького об’єкта у вигляді ялинки.
15 січня о 17:00 – Вистава «Різдвяна феєрія» від театру «Воскресіння» (подвір’я Ратуші) – різдвяна вистава з використанням театральних масок та святкових вогників. Історія «Різдвяної феєрії» має в своїй основі елементи різдвяного вертепу.
Окрім цих подій, на території Львівської МТГ відбудеться чимало традиційних та тематичних подій вистав, коляд та забав. Всі ці події будуть відбуватись із дотримання карантинних норм.
У Галицькому районі:
У Сихівському районі:
У Личаківському районі:
У Залізничному районі:
У Франківському районі:
У Шевченківському районі:
Нагадаємо, що цього року розробили нову концепцію оформлення Львова до зимових свят із використанням традиційної прикраси – різдвяного «павука» та окремих його елементів – ромбів. Управління культури міста рекомендувало використовувати цей орнамент для участі у цьогорічному конкурсі на найкраще різдвяно-новорічне оформлення вітрин, брам, вікон та балконів Львівської МТГ.
Фото city-adm.lviv.ua31.12.2021