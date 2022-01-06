Львів’ян запрошують на Різдво до Гаю.

Львів’ян та гостей міста запрошують на автентичне та родинне святкування Різдва у Музеї народної архітектури і побуту імені К. Шептицького. 7 та 8 січня у Шевченківському гаю відбуватимуться вертепи, екскурсії, виступи гуртів. Організатори обіцяють коляду разом із найкращими музикантами Львова, повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Усі садиби у Шевченківському гаю будуть відкриті для гостей на період різдвяних свят. Там проводитимуть екскурсії та розповідатимуть про традиції святкування, розповів заступник директора з наукової роботи Сергій Ципишев.
«Можна буде оглянути рівнинне Закарпаття, Гуцульщину, Буковину, Покуття, Поділля. Ми вирішили, що цього року ми не у всіх об’єктах, але так щоби у кожному із секторів, які я перерахував, був один або два об’єкти, де буде створена оця різдвяна атрибутика. Предмети, речі, наїдки, які створювали цю різдвяну атмосферу», – зазначив він.
За словами організаторки Соломії Чубай, на Різдво у гаю хочуть створити атмосферу домашнього свята.
«Ми хочемо відтворити таке гоголівське Різдво. Різдво, яке було у забутих предків, у фільмах Параджанова і Миколайчука. Ми кожну хат відкриваємо і ми тут у хаті, щоб люди не мерзли, могли випити гарячого чаю. Відповідно, відчути атмосферу насправді українського Різдва. Наш салоган цього року "на Різдво до Гаю – на Різдво додому», – сказала Соломія Чубай.
Також на відвідувачів чекатиме виступ вертепів та гуртів.
Програма свята:
7 січня 14:00 – 16:30 подвір’я церкви зі с. Кривка:
– коляда з гуртом звіздарів
– мистецькі вертепи у Різдвяній шопці
– ексклюзивна екскурсія «Українське Різдво»
8 січня 14.00 – 16.30 подвір’я церкви зі с. Кривка:
– мистецькі вертепи у Різдвяній шопці
– колядничий гурт з «Дударика»
– ексклюзивна екскурсія “Українське Різдво”
16.30 – 19.00 садиба зі с. Вербівець:
– народні танці та спільна коляда з найкращими музикантами Львова,
– танці з ДРИҐом,
– Lemko Bluegrass Band,
– Соломія Чубай зі своїми друзями музикантами,
– Василь Карвацький,
– Гурт “Курбаси”,
– MANU DJ,
– ведучий Павло Гоц
Фото facebook.com/1971MNAP06.01.2022