Львів’ян запрошують на Різдво до Гаю.

 

Львів’ян та гостей міста запрошують на автентичне та родинне святкування Різдва у Музеї народної архітектури і побуту імені К. Шептицького. 7 та 8 січня у Шевченківському гаю відбуватимуться вертепи, екскурсії, виступи гуртів. Організатори обіцяють коляду разом із найкращими музикантами Львова, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

 

 

Усі садиби у Шевченківському гаю будуть відкриті для гостей на період різдвяних свят. Там проводитимуть екскурсії та розповідатимуть про традиції святкування, розповів заступник директора з наукової роботи Сергій Ципишев.

 

«Можна буде оглянути рівнинне Закарпаття, Гуцульщину, Буковину, Покуття, Поділля. Ми вирішили, що цього року ми не у всіх об’єктах, але так щоби у кожному із секторів, які я перерахував, був один або два об’єкти, де буде створена оця різдвяна атрибутика. Предмети, речі, наїдки, які створювали цю різдвяну атмосферу», – зазначив він.

 

За словами організаторки Соломії Чубай, на Різдво у гаю хочуть створити атмосферу домашнього свята.

 

«Ми хочемо відтворити таке гоголівське Різдво. Різдво, яке було у забутих предків, у фільмах Параджанова і Миколайчука. Ми кожну хат відкриваємо і ми тут у хаті, щоб люди не мерзли, могли випити гарячого чаю. Відповідно, відчути атмосферу насправді українського Різдва. Наш салоган цього року "на Різдво до Гаю – на Різдво додому», – сказала Соломія Чубай.

 

 

Також на відвідувачів чекатиме виступ вертепів та гуртів.

 

Програма свята:

 

7 січня 14:00 – 16:30 подвір’я церкви зі с. Кривка:

 

– коляда з гуртом звіздарів

 

– мистецькі вертепи у Різдвяній шопці

 

– ексклюзивна екскурсія «Українське Різдво»

 

8 січня 14.00 – 16.30 подвір’я церкви зі с. Кривка:

 

– мистецькі вертепи у Різдвяній шопці

 

– колядничий гурт з «Дударика»

 

– ексклюзивна екскурсія “Українське Різдво”

 

16.30 – 19.00 садиба зі с. Вербівець:

 

– народні танці та спільна коляда з найкращими музикантами Львова,

 

– танці з ДРИҐом,

 

– Lemko Bluegrass Band,

 

– Соломія Чубай зі своїми друзями музикантами,

 

– Василь Карвацький,

 

– Гурт “Курбаси”,

 

– MANU DJ,

 

– ведучий Павло Гоц

 

 

Фото facebook.com/1971MNAP

06.01.2022

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