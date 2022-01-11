У Львові відбудеться Великий симфонічний благодійний концерт «Світло Різдва».

У неділю, 16 січня, у Львівській національній філармонії відбудеться Великий симфонічний благодійний концерт «Світло Різдва», мета якого ― зібрати кошти для лікування онкозахворювання у молодої жінки Діни Радик.

Як повідомили організатори, цього вечора співатимуть та гратимуть Соломія Чубай, гурт ShockolaD та Юлія Швед, Electric Avenue, гурт Band.it та оркестр INSO-LVIV.

«Різдво ― час див, час, коли всі збираються великою дружною родиною і все навколо наповнюється теплом і підтримкою, любов'ю та добром. Ми кличемо вас, друзі, 16 січня до спільного різдвяного вечора, до спільної коляди, різдвяної музики, світових та українських пісень і колядок. Цей вечір буде вечором добрих справ. У нашого друга Тома Луголообі важко хвора дружина, мама його маленького сина ― Діна Радик, яка страждає від онкозахворювання. І ми, музиканти, дуже хочемо допомогти цій родині, зібрати кошти на дороговартісне лікування. На Різдво завжди стаються ДИВА, запрошуємо вас разом з нами зробити маленьке Різдвяне диво», ― запросили артисти.

За словами Соломії Чубай, Діна Радик уже перенесла видалення пухлини, проте зараз бореться з обширним метастазуванням.

Картка для допомоги Діні Радик: 5168745019168548.

Концерт «Світло Різдва» розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

Фото facebook.com/solochubay