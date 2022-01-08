Над вертепом звізда ясна...

Павло ПАЛАМАРЧУК

Сьогодні, 8 січня, у Львові пройшла Хода звіздарів. Це традиційно найбільш видовищне дійство на фестивалі "Спалах різдвяної зорі", який відбувається у місті вже 17 років. Тисячі туристів приїжджають до Львова, щоб побачити неймовірні різдвяні зірки й скласти товариство у святкуванні містянам. 

 

Цьогоріч зіркову колекцію фестивалю поповнили 6 новостворених звізд, оздоблених за ескізами народного майстра Володимира Шагали. Унікальні розписи видатного майстра подарувала організаторам його родина, заручившись обіцянкою, що ці ескізи будуть використані для оформлення різдвяних звізд. З цією метою у Музеї народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького був організований майстер-клас звіздарства.

 

Стартувала хода від храму Пресвятої Євхаристії, очолювали її учасниці  в ангельських строях

 

За ходом урочистої процесії гучно трембітали гуцули 

 

Учасники ходи не лише несли автентичні різдвяні зірки, а й вбралися відповідно. Ця чудесна звіздарка на знимці  Юстина Добуш, одна з авторок  Zbruca 

 

Одну зі звізд присвятили медикам, які рятують наші життя від коронавірусу

 

Впродовж усієї ходи лунали колядки

 

Співакам і співачкам допомагали троїсті музики

 

На площі Ринок до ходи долучився Андрій Садовий, який і поколядував, і пригостив усіх пампухами

 

Хода пройшла центральними вулицями міста. Часами зупинялася і дарувала різдвяний настрій через колядки і віншування усім, хто прийшов у цей час в середмістя

 

Кількість учасників і їхніх звізд заворожила туристів

 

Серед звізд можна було побачити цілком оригінальні, як-от оця  створена з хустини 

 

Або ось така  шестикутна з бузкового мережива...

 

Завершилося дійство біля головної ялинки міста на площі перед Оперою

 

Краса і дух Різдва нині наповнили вулиці Львова. А це – загальне фото учасників ходи. На згадку...

 

08.01.2022

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