Над вертепом звізда ясна...

Сьогодні, 8 січня, у Львові пройшла Хода звіздарів. Це традиційно найбільш видовищне дійство на фестивалі "Спалах різдвяної зорі", який відбувається у місті вже 17 років. Тисячі туристів приїжджають до Львова, щоб побачити неймовірні різдвяні зірки й скласти товариство у святкуванні містянам.

Цьогоріч зіркову колекцію фестивалю поповнили 6 новостворених звізд, оздоблених за ескізами народного майстра Володимира Шагали. Унікальні розписи видатного майстра подарувала організаторам його родина, заручившись обіцянкою, що ці ескізи будуть використані для оформлення різдвяних звізд. З цією метою у Музеї народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького був організований майстер-клас звіздарства.

Стартувала хода від храму Пресвятої Євхаристії, очолювали її учасниці в ангельських строях

За ходом урочистої процесії гучно трембітали гуцули

Учасники ходи не лише несли автентичні різдвяні зірки, а й вбралися відповідно. Ця чудесна звіздарка на знимці – Юстина Добуш, одна з авторок Zbruca

Одну зі звізд присвятили медикам, які рятують наші життя від коронавірусу

Впродовж усієї ходи лунали колядки

Співакам і співачкам допомагали троїсті музики

На площі Ринок до ходи долучився Андрій Садовий, який і поколядував, і пригостив усіх пампухами

Хода пройшла центральними вулицями міста. Часами зупинялася і дарувала різдвяний настрій через колядки і віншування усім, хто прийшов у цей час в середмістя

Кількість учасників і їхніх звізд заворожила туристів

Серед звізд можна було побачити цілком оригінальні, як-от оця – створена з хустини

Або ось така – шестикутна з бузкового мережива...

Завершилося дійство біля головної ялинки міста на площі перед Оперою

Краса і дух Різдва нині наповнили вулиці Львова. А це – загальне фото учасників ходи. На згадку...