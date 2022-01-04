На зимовій «Країні Мрій» у Львові відбудеться п’ять різдвяних концертів.

Цього тижня відбудуться завершальні події фестивалю «Країна Мрій» у Львові. У неділю, 9 січня, Олег Скрипка виступить із НАОНІ-оркестра, повідомили організатори.

«Майстерня ЧГС»

У п’ятницю, 7 січня, о 18:00 відбудеться виступ формації «Майстерня ЧГС» – це об'єднання креативних, талановитих та натхнених спільною ідеєю молодих людей, які формуються у потужний професійний творчий колектив, що своєю діяльністю сприяє формуванню української ідентичності та створенню позитивного іміджу України та українців у світі.

«Хорея Козацька»

Опісля, о 19:30, відбудеться виступ «Хореї Козацької». Це музичний колектив стародавньої музики з Києва. Гурт виконує музику Русі-України різних епох – середньовіччя, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму та окремі твори ХХ століття, демонструючи різні пам'ятки української культури. Пріоритетними напрямами для гурту є героїчний епос, давня автентична традиція. Захід розпочнеться о 19:30, деталі за посиланням.

Burdon Folk Band

У суботу, 8 січня, львівський Burdon Folk Band колядуватиме у спільному концерті з криворізьким гуртом «Роялькіт», початок о 20:00.

«Роялькіт»

«Роялькіт» – це музичний гурт з Кривого Рогу, що існує з 2013 року, засновником та ідейником якого є Роман Гаман. Їхня музика – український ф’южн, який починається там, де звучить драйвовий рок, і продовжується серед ліричних роздумів невиправного мрійника. Українська етніка – через призму сучасної музики.

Олег Скрипка

У неділю, 9 січня, Олег Скрипка виступатиме із Національним академічним оркестром народних інструментів України, а Юрій Йосифович запрезентує композиції з нового альбому «Серце. Нова автентика».

Юрій Йосифович

Окрім концертів, на «Країні Мрій» гості можуть відвідати майстер-класи, поринути у ярмаркове розмаїття автентичних виробів, вертепів, мистецьких майстерень та смачної етнічної кухні.

Також діятиме фабрика іграшок, де відвідувачі матимуть змогу захоплено спостеріти за процесом роботи склодува, дізнатися про нюанси роботи художника, взяти участь у розписі скляних заготовок, які виготовили на їхніх очах, та забрати додому ексклюзивну авторську іграшку, у виготовленні якої брали безпосередню участь.

Нагадаємо, вхід на територію фестивалю, який діє у Ennio Event Square на вулиці Джерельна, 22, вільний. Брама відчиняється о 15:00. Концертна програма стартує о 18:00, деталі за посиланням.