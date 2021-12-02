Ексканцлер Австрії Себастьян Курц вирішив зрезиґнувати з політики.

До корупційного скандалу наймолодший в історії республіки канцлер вважався неперевершеною зіркою австрійської політичної сцени.

 

 

Колишній канцлер Австрійської Республіки Себастьян Курц оголосить найближчим часом про складання з себе повноважень голови Австрійської народної партії (АНП) та повного відходу з національної політики. Про це в четвер, другого грудня, повідомила австрійська газета Kronen Zeitung.

 

За інформацією видання, Курц ухвалив таке рішення після народження сина. «Щойно я побачив свою дитину в моїй голові щось клацнуло», – зізнався ексканцлер.

 

Наступником Курца на посаді голови АНП має стати чинний міністр внутрішніх справ Австрії, 49-літній Карл Негаммер (Karl Nehammer).

 

Відповідну офіційну заяву Себастьян Курц зробить протягом дня в четвер у приміщенні Політичної академії Австрійської народної партії у Відні.

 

Нагадаємо, що Себастьян Курц обійняв посаду федерального канцлера Австрії у жовтні 2017 року за результатами парламентських виборів. На той момент йому виповнився 31 рік. До того він очолював австрійське зовнішньополітичне відомство. І ще на посаді міністра закордонних справ Курц неодноразово заявляв про необхідність примирення з Москвою, послаблення санкцій і підтримки «Північного потоку-2».

 

У травні цього року австрійська прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft – WKStA) розпочала розслідування щодо Себастьяна Курца і шефа його адміністрації Бернгарда Бонеллі (Bernhard Bonelli). Їх підозрювали в корупційній діяльності в зв'язку з наданням умисно неправдивих свідчень на слуханнях у парламентському комітеті зі з'ясування обставин внутрішньодержавного скандалу 2019 року, який отримав медійну назву «Ібіца-скандал» (Ibiza-Affäre).

 

На початку жовтня Курца та його оточення прокуратура запідозрила в підкупі популярної австрійської газети Österreich з метою публікації там позитивних статей про нього та його партію, а також у хабарництві та зловживанні службовим становищем. Слідство, зокрема, вважає, що Курц був причетним до фінансування за рахунок бюджетних коштів упереджених соцопитувань та інформаційних матеріалів, підготовлених на користь його політичної партії.

 

Дев’ятого жовтня Курц заявив про демісію з посади канцлера Австрійської Республіки. При цьому він залишився лідером Австрійської народної партії та керівником партійної фракції в Національній раді.

02.12.2021

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