Канцлера Австрії підозрюють у корупції і наданні неправдивих свідчень.  

Себастьян Курц відкинув звинувачення і заявив, що не має наміру подавати до демісії.

 

 

Австрійська прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft – WKStA) розпочала розслідування щодо федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца (Sebastian Kurz) і шефа його адміністрації Бернгарда Бонеллі (Bernhard Bonelli). Їх підозрюють у корупційній діяльності в зв'язку з наданням умисно неправдивих свідчень на слуханнях у парламентському комітеті зі з'ясування обставин внутрішньодержавного скандалу 2019 року, який отримав медійну назву «Ібіца-скандал» (Ibiza-Affäre). Про це повідомила в середу, 12 травня, інформаційна аґенція Austria Presse Agentur.

 

Слідство також звинуватило політиків у причетності до сумнівного призначення глави австрійської державної голдинґової компанії ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG) Томаса Шміда. Як докази прокуратура репрезентувала різні корпоративні документи, а також листування Шміда і Курца.

 

Сам канцлер заявив журналістам, що він завжди давав чіткі свідчення у всіх парламентських слідчих комітетах і що зазначена справа не належить до поточного порядку денного роботи уряду, а стосується одного епізоду в далекому минулому. Він також заявив, що не має наміру подавати до демісії, оскільки для цього, на його переконання, немає причин. «Я вам гарантую, що продовжу свою роботу і не дозволю себе вивести з рівноваги. У країні є, як і раніше, досить справ», – заявив Курц.

 

Ibiza-Affäre – великий політичний скандал в Австрії, який спалахнув у травні 2019 роки після публікації відеозапису за участі тодішнього віцеканцлера країни Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) – лідера ультраправої Австрійської партії свободи. На відео політик домовлявся з росіянами про фінансування виборів та майбутні торговельно-економічні преференції для російських жертводавців. Наслідком скандалу стало те, що Штрахе і його партія полишили урядову коаліцію. Далі у відставку подав увесь уряд на чолі зі Себастьяном Курцом, котрий потім повернувся на посаду канцлера за підсумками дострокових парламентських виборів.

 

12.05.2021

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