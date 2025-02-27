В Австрії нарешті створено урядову коаліцію.

У неї ввійшли три центристські партії.

В Австрії через п'ять місяців після парламентських виборів вдалося нарешті створити урядову коаліцію. Консервативна Австрійська народна партія (АНП), Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) і ліберальна партія Neos домовилися про формування уряду. Про це у четвер, 27 лютого, повідомила газета Der Standard з покликом на слова представника АНП.

Міністерські посади ще остаточно не розподілені. Відомо лишень, що голова АНП Крістіан Штоккер (Christian Stocker) має очолити коаліцію як канцлер, а лідер СДПА Андреас Баблер (Andreas Babler) стане віцеканцлером.

Коаліція вже встигла репрезентували урядову програму, яка має назву «Тепер ми чинитимемо правильно. Для Австрії» (Jetzt das richtige tun. Für Österreich). Її деталі вже можна переглянути в австрійських виданнях.

В Австрії ще ніколи не було таких проблем з формуванням коаліції, як цього разу. Процес затягнувся аж на 150 днів.

Нагадаємо, що на парламентських виборах у вересні 2024 року лідерські позиції здобула правопопулістська, євроскептична й прокремлівська Партія свободи Австрії (ПСА). АНП, СДПА і Neos спробували створити коаліцію центру, щоб не допустити, аби посада канцлера дісталася ультраправому політику. Однак їхня спроба в січні 2025 року закінчилася невдачею, коли партія Neos вийшла з переговорного процесу. Незабаром після цього провалилися і переговори між АНП і СДПА про створення двопартійної коаліції.

У результаті федеральний президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив сформувати уряд голові АПС Герберту Кіклю (Herbert Kickl). Той запропонував співпрацю АНП, але консерватори відмовилися від співпраці з правими популістами, тож цей план теж не спрацював.

Щоб розв'язати політичну кризу, ван дер Беллен знову звернувся до партій центру, закликав їх бути відповідальними перед державою і народом та нарешті дійти згоди. Під посиленим тиском на тлі поганої економічної ситуації та великого бюджетного дефіциту АНП, СДПА і Neos відновили переговори і врешті дійшли згоди щодо бюджету на 2025 і 2026 роки, який буде орієнтовано на скорочення витрат. Заплановано також посилення політики щодо міґрантів і полегшення ситуації в царині оренди житла.