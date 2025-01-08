Глава МЗС Австрії Александр Шалленберґ тимчасово виконуватиме обов'язки канцлера.

Водночас лідер прокремлівської Партії свободи Герберт Кікль намагається сформувати новий уряд.

 

 

Тимчасовим виконувачем обов'язків канцлера Австрії після демісії Карла Негаммера призначено міністра закордонних справ країни Александра Шалленберґа (Alexander Schallenberg). Про це повідомила австрійська газета Die Presse з покликом на джерела в  офісі президента Австрії Александера Ван дер Беллена.

 

55-річний політик від Австрійської народної партії (АНП) Александр Шалленберґ вступить на посаду 10 січня й пробуде на ній доти, доки не буде сформовано новий кабінет міністрів. Нагадаємо, що він уже очолював уряд Австрії: 2021 році він тимчасово заступив на посаді канцлера Себастьяна Курца, який був змушений подати до демісії через корупційний скандал.

 

Сам Шалленберг вже встиг заявити, що не увійде до нового уряду, який зараз намагається сформувати лідер правопопулістської Партії свободи Австрії (ПСА) Герберт Кікль. Останній виступає за посилення міґраційного законодавства, критикує політику Євроунії щодо підтримки України та прагне дружби з Росією.

 

Нагадаємо, що четвертого січня після провалу тристоронніх перемовин щодо формування коаліційного уряду попередній канцлер, тодішній голова АНП, 51-річний Карл Негаммер подав до демісії. Раніше ліберальна партія NEOS (Нова Австрія та Ліберальний форум) повідомила про вихід з переговорів. Негаммер, свою чергою, заявив про припинення перемовин з Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА).

 

Нагадаємо, що останні парламентські вибори в Австрії відбулися у вересні. За їхніми підсумками ПСА набрала 29,2% голосів, уперше в історії країни вийшовши в електоральні лідери. Австрійську народну партію підтримали 26,2% виборців. Соціал-демократи посідають третє місце з показником 20,4%, за ними йдуть ліберальні Neos з 8,8% та «Зелені» з 8,6%.

08.01.2025

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