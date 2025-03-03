Новий уряд Австрії склав присягу.

Канцлером став лідер консерваторів Крістіан Штокер.

 

 

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен у понеділок, третього березня, в імператорському палаці Гофбурґ у Відні привів до присяги новий уряд республіки, сформований із трьох політичних сил – правоцентристської Австрійської народної партії (АНП), Соціал-демократичної партії Австрії (СДПА) і ліберальної партії Neos. Про це повідомляє австрійська газета Der Standard. Канцлером країни став 65-літній лідер АПН Крістіан Штокер (Christian Stocker), який очолив партію після демісії Карла Негаммера (Karl Nehammer).

 

Від дня виборів до австрійського Бундестаґу до формування нового уряду минуло близько п'яти місяців. Це рекордний термін для новітньої історії Австрійської Республіки. Також вперше в австрійській історії до урядової коаліції входять аж три партії.

 

«Те, що триває довго, врешті-решт стає добрим. Австрія повинна забезпечити мир за допомогою розумної політики безпеки і відігравати впевнену роль в Євроунії», – заявив Ван дер Беллен на церемонії складання присяги. Він також закликав зміцнити демократичні інститути, забезпечити економічну стабільність і безпеку. Серед основних завдань уряду він перерахував і посилення міґраційного контролю.

 

Нагадаємо, що виборах до парламенту Австрії, які відбулися наприкінці вересня 2024 року, правопопулістська і прокремлівська Партія свободи Австрії (ПСА) здобула першість, набравши 28,8% голосів. АНП посіла друге місце з 26,3%, соціал-демократи здобули 21,1% голосів, партія NEOS – трохи більше дев'яти відсотків.

 

На початку січня 2025 року перемовини про створення в Австрії коаліції без ПСА, тобто у складі АНП, СДПА та NEOS провалилися. Після цього завдання сформувати уряд президент ван дер Беллен поклав на лідера ПСА Герберта Кікля (Herbert Kickl). Той запропонував співпрацю АНП, але консерватори відмовилися входити в коаліцію з правими популістами, тож цей план теж не спрацював.

 

Щоб розв'язати політичну кризу, ван дер Беллен знову звернувся до партій центру, закликав їх бути відповідальними перед державою і народом та нарешті дійти згоди. Під посиленим тиском на тлі поганої економічної ситуації та великого бюджетного дефіциту АНП, СДПА і Neos 22 лютого відновили переговори і врешті домовилися.

03.03.2025

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