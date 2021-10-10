Канцлер Австрії подав до демісії.

Напередодні Себастьяна Курца та його найближчих соратників звинуватили в корупції.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц під час пресконференції в суботу ввечері, дев’ятого жовтня, оголосив про свою демісію. Про це повідомило австрійське видання Der Standard. Канцлер пояснив своє рішення прагненням «уникнути хаосу» і «забезпечити стабільність».

Він запропонував президентові республіки Александру Ван дер Беллену призначити на посаду голови уряду чинного міністра з європейських і закордонних справ Александра Шалленберґа. Водночас Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії і тепер стане головою її фракції в парламенті. Партія ж залишиться в чинні урядовій коаліції зі «Зеленими».

Себастьян Курц ухвалив рішення залишити посаду канцлера Австрії в зв'язку з тим, що проти нього ведеться розслідування за підозрою в сприянні хабарництву і зловживанні довірою. За версією слідчих, з 2016-го до 2018 року Міністерство фінансів країни використовувало кошти з бюджету «для фінансування винятково партійно-політично мотивованих, іноді маніпульованим опитувань, проведених компанією з дослідження громадської думки в інтересах політичної партії і її вищої посадової особи». Окрім того, дані опитувань з'являлися в австрійській популярній щоденній газеті Österreich і не маркувалися як рекламні оголошення.

Шостого жовтня в кабінетах штабквартири Австрійської народної партії, а також в Міністерстві фінансів пройшли обшуки в зв'язку з цією справою. Слідчі вивчали документацію в кабінетах офіційного представника канцлера Йоганнеса Фрішмана (Johannes Frischmann), уповноваженого щодо роботи зі засобами масової інформації Ґеральда Фляйшмана (Gerald Fleischmann) і радника Штефана Штайнера (Stefan Steiner). Їх звинувачують в підкупі газети Österreich для публікацій матеріалів і опитувань з позитивними відгуками про партію.

При цьому щодо Курца і його соратників також ведеться розслідування за звинуваченням в сприянні корупції і шахрайству. Прокуратура Австрії з розслідування економічних і корупційних злочинів підтвердила, що веде розслідування проти канцлера республіки Себастьяна Курца і ще дев'яти осіб у справі про корупцію.

Сам Курц заявив, що не розуміє, чому його «завжди хочуть зробити винним, коли десь відбувається щось протиправне». Він відкинув підозри в причетності до хабарництва. Політик додав, що всі розслідування проти нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинуватості й підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд. Напередодні він також впевнено заявляв, що не полишить канцлерську посаду. Проте згодом змінив свою позицію.

Віцеканцлер Австрії, лідер партії «Зелених» Вернер Коґлер (Werner Kogler) назвав рішення Курца полишити посаду канцлера на тлі розслідування «правильним і важливим кроком». «Це означає, що ми можемо продовжити нашу роботу в уряді», – зазначив він.

Себастьян Курц був наймолодшим канцлером в історії Австрійської Республіки. Вперше він був приведений до присяги 2017 року, на той момент йому виповнився 31 рік. В партію він вступив в 16 років.

Популярність Курца стрімко зросла в розпал міґраційного кризи в 2015-2016 роках. На посаді міністра закордонних справ він різко критикував політику гостинності, яку проводила Німеччина. Він закликав перекрити потоки нелеґальної міґрації до Європейської Унії і закрити австрійські кордону від нелеґалів.

Окрім того, політик виступив за заборону на паранджу в громадських місцях в Австрії і підтримав інтеґраційну програму для міґрантів, яка передбачала обов'язкове вивчення німецької мови та австрійської культури.