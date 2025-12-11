Австрія остаточно відмовила США у видачі Фірташа.

Вищий регіональний суд Відня відхилив апеляцію прокуратури, пославшись на формальні підстави.

Питання екстрадиції до Сполучених Штатів українського олігарха Дмитра Фірташа через понад одинадцять років після початку цієї процедури вирішено негативно, і це рішення – вже остаточне. У Середу, 10 грудня Вищий регіональний суд Відня відхилив як неприйнятну апеляцію Віденської прокуратури на рішення Віденського регіонального суду від 2024 року.

Таким чином, попереднє рішення Віденського реґіонального суду про те, що Фірташа не можна екстрадувати до США через імунітет згідно з міжнародним правом, стало юридично обов'язковим. Як повідомляє австрійська газета Der Standard, Вищий земельний суд обґрунтував своє рішення тим, що термін для подання прокуратурою апеляції вже минув.

США вимагали видачі Фірташа за звинуваченням у порушенні закону про корупцію за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act). У Сполучених Штатах його звинувачують у підкупі урядовців Індії з метою отримати дозвіл на розробку титанових родовищ в індійському штаті Андхра-Прадеш. Бізнесмен свою провину заперечував, стверджуючи, що кримінальна справа проти нього є політично мотивованою.

У 2014 році олігарха заарештували в Австрії на запит Міністерства юстиції США, яке домагалося його екстрадиції, але потім звільнили з-під варти під заставу в 125 млн євро. У Сполучених Штатах йому загрожувало до 50 років в'язниці та повна конфіскація майна.

Західні аналітики неодноразово вказували, що Дмитро Фірташ був одним із найвпливовіших промисловців України завдяки своїм зв'язкам з російським лідером Володимиром Путіним. У 2000-х він був ключовою фігурою в напівдержавному газовому трейдері «РосУкрЕнерго», який контролював постачання російського газу до України та Європи. За твердженням експертів, Фірташ відігравав роль кремлівського посередника, за що отримав за пільговою ціною понад 20 млрд кубометрів газу та понад 11 млрд доларів кредитів від Газпромбанку.

Нагадаємо австрійську судову Одисею Фірташа. Спочатку Віденський реґіональний суд з кримінальних справ 30 квітня 2015 року ухвалив рішення проти екстрадиції, оскільки, на думку суддів, звинувачення були політично вмотивованими. Однак у лютому 2017 року Віденський Вищий реґіональний суд визнав екстрадицію Фірташа допустимою.

У провадженні щодо апеляції з питань права та клопотання про новий розгляд справи, Верховний суд Австрії призупинив екстрадицію у грудні 2017 року на час провадження та постановив у липні 2019 року, що всупереч припущенню Вищого регіонального суду навіть у справах, які стосуються звинувачень у «суто кримінальних діяннях», необхідно перевіряти, чи було прохання зроблене з політичних причин. Однак Верховний суд підтримав вирок Вищого реґіонального суду Відня про те, що такі політичні причини не були доведені. Тоді українському олігарху заледве вдалося уникнути екстрадиції до США.

У червні 2019 року Фірташ подав клопотання про поновлення провадження щодо екстрадиції, надавши численні нові документи, включно з нотаріально задокументованими письмовими свідченнями відомих українських політиків. Віденський реґіональний суд відхилив клопотання про поновлення процедури в березні 2022 року. Однак Вищий реґіональний суд Відня задовольнив апеляцію, подану представниками Фірташа у червні 2023 року, тим самим скасувавши рішення того ж суду від 2017 року. У відновленому провадженні Віденський реґіональний суд знову визнав екстрадицію неприйнятною у листопаді 2024 року, стверджуючи, що, за даними Вищого реґіонального суду Відня, Фірташ користується «імунітетом згідно з міжнародним правом». Віденська прокуратура заперечила, але, як зрештою виявилося, подала апеляцію щодо неприйнятності екстрадиції занадто пізно.