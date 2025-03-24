В Австрії викрито осередок кремлівської дезінформації.

Його учасники намагалися скомпрометувати Україну та президента Зеленського.

 

 

Управління державної безпеки та розвідки (Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst – DSN) Австрії заявило про викриття кремлівського осередку, який планував і здійснював масштабну кампанію з дезінформації в інтересах Росії, спрямовану на австрійське суспільство. Про це повідомив австрійський телеканал ORF. Метою кампанії спецслужба назвала «маніпулювання громадською та політичною думками на шкоду Україні та на користь Росії».

 

Координатором кампанії слідство назвало громадянку Болгарії, ім'я якої наразі не розкривається. У повідомленні DSN йдеться, що болгарці були висунуті звинувачення у шпигунстві й активному поширенні цілеспрямованої хибної інформації. Стверджується, що вона координувала діяльність осередку, що працював на російські спецслужби, який активізувався лише через кілька тижнів після російського вторгнення в Україну.

 

DSN стало відомо про операцію після аналізу електронних пристроїв, вилучених у грудні минулого року під час обшуку в будинку підозрюваної громадянки Болгарії. Створена болгаркою група проводила «широкомасштабну кампанію дезінформації в німецькомовних країнах», приділивши особливу увагу Австрії. Підозрювана вже визнала провину.

 

Хто саме в Росії курирував її дії, наразі не повідомляється. За даними австрійських журналістів, дезінформаційний осередок організував колишній менеджер німецької фінансової компанії Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), проти якого ведеться розслідування у Німеччині, а сам він, згідно з повідомленнями преси, втік до Росії.

 

Як стверджує DSN, безпосередньою метою кампанії дезінформації було «негативно вплинути на громадську думку», налаштувавши її проти України та президента Володимира Зеленського. Учасники кампанії вели діяльність як в інтернеті, так і офлайн, зокрема розклеюючи листівки та роблячи графіті нібито від імені проукраїнських активістів. При цьому вони свідомо використовували правоекстремістську та націоналістичну символіку і, як випливає з повідомлення, мову ненависті щодо росіян та євреїв, прагнучи тим самим, як стверджує спецслужба, «посіяти сумніви у демократичних цінностях України». «У цьому контексті така дезінформація та кампанії є істотним чинником гібридної війни Росії», – наголошується в повідомленні DSN.

 

«Поширення хибних відомостей, фейкових новин та маніпулятивного контенту підриває довіру до наших інститутів і ставить під загрозу соціальну згуртованість. Ми не повинні допускати, щоб формування політичної та громадської думки контролювалося ззовні», – заявив держсекретар міністерства внутрішніх справ Австрії Йорґ Ляйхтфрід (Jörg Leichtfried), коментуючи цю новину.

 

24.03.2025

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