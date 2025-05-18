Австрієць переміг на «Євробаченні 2025».

Співак JJ обійшов тріо KAJ з Швеції, яке вважалося головним фаворитом цьогорічного конкурсу.

Перше місце на цьогорічному 69-му музичному конкурсі «Євробачення» посів австрійський співак JJ з піснею Wasted love. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. На другому місці – ізраїльська співачка Юваль Рафаель, яка пережила напад ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Український гурт Ziferblat з композицією Bird of pray посів дев’яте місце. Шоу завершилося в ніч на неділю, 18 травня, оголошенням результатів голосування.

Перемога Австрії на «Євробаченні 2025» у швейцарському Базелі стала несподіваною, оскільки протягом усього конкурсу його головним фаворитом вважали фінське тріо KAJ, яке виступає за Швецію. Воно, зокрема, було лідером у букмекерів.

Інтрига зберігалася до останнього: після голосування глядачів вперед вийшла Юваль Рафаель, і тільки в австрійського співака, голоси на підтримку якого оголошували останніми, був шанс випередити її у фінальному заліку.

Це перша перемога Австрії з 2014 року, коли перше місце на конкурсі посіла Кончіта Вурст з піснею Rise like a Phoenix, і загалом третя перемога в історії країни. 24-річний JJ, справжнє ім'я якого Йоганнес Пітч (Johannes Pietsch) – австрійсько-філіппінський співак.

За підсумками голосування національних журі та телеглядачів місця у першій десятці розподілилися таким чином: 1 місце – Австрія; 2 місце – Ізраїль; 3 місце – Естонія; 4 місце – Швеція; 5 місце – Італія; 6 місце – Греція; 7 місце – Франція; 8 місце – Албанія; 9 місце – Україна; 10 місце – Швейцарія.

У день фіналу «Євробачення» у Базелі пройшла демонстрація з вимогою виключити Ізраїль із конкурсу. За даними правоохоронних органів, близько 800 активістів із палестинськими прапорами зібралися у центрі міста. Поліція блокувала ходу перед мостом через Райн.

Перед початком конкурсу з вимогою бойкоту Ізраїлю виступили понад 70 колишніх учасників, музикантів та авторів пісень «Євробачення». Серед них Nemo – торішній переможець конкурсу. Організатор Євробачення – Європейський мовний союз – відкинув ці вимоги. Приводом для вимог про бойкот стали дії ізраїльської армії в Секторі Гази у відповідь на напад терористів ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Цю атаку пережила представниця Ізраїлю на конкурсі у Базелі Юваль Рафаель. Під час її виступу троє активістів спробували закидати сцену пакетами з фарбами, але влучили у глядачів, у тому числі кореспондента німецького журналу Stern.