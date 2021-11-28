Чехія має нового прем'єра – Петра Фіалу.

Він вважає пріоритетними інтеґрацію з Євроунією та НАТО і скептично висловлюється про перспективи розвитку відносин із Росією.

У неділю, 28 листопада, президент Чехії Мілош Земан призначив прем'єр-міністром республіки лідера партійної коаліції Spolu («Разом»), яка перемогла на парламентських виборах, голови праволіберальної Громадянської демократичної партії Петра Фіалу (Petr Fiala). Про це повідомило видання České noviny. Пряму трансляцію урочистої церемонії, що відбулася у заміській резиденції глави держави у містечку Лани біля Праги, здійснювали місцеві телеканали.

Церемонія пройшла з максимальним дотриманням вимог санітарно-епідемічної безпеки. Через захворювання Земана на COVID-19 між президентом та рештою гостей на церемонії був встановлений прозорий бар’єр. Усі присутні мали респіратори класу FFP3. Учасники церемонії заздалегідь здали аналізи на коронавірус та отримали негативні результати. Зал, в якому проходила церемонія, ретельно обробили засобами дезінфекції.

Земан сидів у інвалідному візку. На церемонію його привезли працівники, одягнені в захисний одяг. Президент спілкувався з Фіалою через мікрофон і колонки.

«Президент республіки призначив Петра Фіалу прем'єр-міністром Чехії», – оголосив головуючий на церемонії керівник президентської адміністрації Вратислав Мінарж (Vratislav Mynář).

Земан коротко повідомив, що у понеділок розпочне серію зустрічей із кандидатами на посади міністрів в уряді Фіали. Остання з них відбудеться 13 грудня. «З цього часу можна буде готувати проведення церемонії призначення нового ​​уряду», – зазначив президент.

Фіала пообіцяв «реалізовувати необхідні зміни для кращого майбутнього країни». Він очікує на призначення членів майбутнього кабміну не пізніше 16 грудня. До цього часу необхідні управлінські рішення ухвалюватиме ще попередній уряд Андрея Бабіша, який вже подав до демісії.

Петро Фіала народився в Брно 1964 року. Закінчив тамтешній університет за фахом чеська філологія й історія. З дитинства є практикуючим католиком. З 1989 року брав участь в акціях Католицької церкви проти комуністичної диктатури.

З 1990 року був професійно пов'язаний із рідним університетом, очолював кафедру політології та факультет суспільних наук. 2002 року обійняв посаду професора. У 2004–2011 роках був ректором Університету Масарика, потім до 2012 року – проректором. Два роки він очолював конференцію чеських ректорів.

2011 року Фіала став державним радником із питань освіти. У травні 2012 року ввійшов до уряду Петра Нечаса (Petr Nečas), обійнявши посаду міністра освіти, молоді та спорту. Покинув посаду з усією Радою міністрів у липні 2013 року. Того ж року Фіала долучився до Громадянської демократичної партії. Від неї на парламентських виборах був обраний членом Палати депутатів. У січні 2014 року його обрали головою ГДП.

Петр Фіала завжди наголошував на пріоритетній значущості для Чехії членства в Євроунії та НАТО. Водночас доволі скептично висловлювався про перспективи розвитку відносин із Росією. Політик підтримав дії кабміну Бабіша, який вислав з країни групу співробітників посольства Росії в Празі. Фіала брав активну участь в ухваленні закону про заборону залучати компанії з РФ та Китаю до будівництва енергоблоку АЕС «Дуковани» на південному сході Чехії та до інших стратегічних проєктів.