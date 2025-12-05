Президент Чехії погодився призначити Бабіша прем'єр-міністром.

Напередодні Бабіш відмовився від найбільшого в країні багатопрофільного концерну Agrofert.

Президент Чехії Петр Павел оголосив про намір призначити мільярдера й лідера правопопулістської партії ANO Андрея Бабіша на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомило видання České noviny з покликом на пост президента в соцмережі X, опублікований у четвер, 4 грудня. Напередодні Бабіш залагодив конфлікт інтересів, відмовившись від найбільшого в країні багатопрофільного концерну Agrofert, який належить йому.

«Я ціную ясний і зрозумілий підхід Андрея Бабіша, який виконав нашу угоду та публічно оголосив про спосіб вирішення свого конфлікту інтересів. У зв'язку з цим я ухвалив рішення призначити його прем'єр-міністром у вівторок, 9 грудня, о 9:00 ранку», – написав Павел.

Приблизно за годину до цього Бабіш опублікував на своїй сторінці у соцмережі X відео, в якому заявив, що виконає умову президента країни для призначення на посаду прем'єр-міністра, тобто «безповоротно відмовиться» від Agrofert. Мільярдер додав, що не поверне управління над підприємством навіть після виходу з політики. За словами Бабіша, концерном, який об'єднує понад 250 компаній, керуватимуть незалежні особи, а після його смерті компанію успадкують його діти.

Крок Бабіша схвально оцінили голови партій, які увійшли до урядової коаліції – голова партії «Автомобілісти для себе» Петр Мацінка (Petr Macinka) та очільник партії «Свобода і пряма демократія» Томіо Окамура (Tomio Okamura). До заяви лідера ANO також схвально поставилися політиків майбутньої опозиції, які водночас заявили, що виконання його обіцянок потрібно буде контролювати.

Нагадаємо, що початку жовтня за підсумками дводенних виборів, які на чотири роки визначили новий склад Палати депутатів – нижньої та найбільш впливової палати парламенту країни, найбільше голосів (34,51%) набрала правопопулістська «Акція незадоволених громадян» (ANO) Бабіша. Раніше мільярдер був міністром фінансів (2014-2017) та прем'єр-міністром (2017-2021) Чехії, а останніми роками перебував у опозиції.

На початку листопада ANO уклала коаліційну угоду з двома іншими правими партіями – «Автомобілісти для себе» та «Свобода і пряма демократія». Представники цих трьох політичних сил диспонують 108-ма з 200 місць у Палаті депутатів.