Чеська партія прем’єра Бабіша програла парламентські вибори.

Президент країни Земан потрапив до реанімації.

 

 

Президент Чехії Мілош Земан потрапив до реанімації. Це сталося в неділю, 10 жовтня, після його зустрічі з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем, на якій вони обговорювали підсумки щойно завершених виборів до Палати депутатів парламенту країни. Про це повідомило видання České noviny.

 

Зразу ж після зустрічі президентові стало зле, і він був доставлений до Центрального військового шпиталю в Празі. Там главу держави помістили у відділення інтенсивної терапії. «Президент був шпиталізований за моєю рекомендацією. Ми знаємо його діагноз, але у нас немає згоди [Земана і його оточення] його розголошувати», – повідомив журналістів лікар президента, директор шпиталю Мирослав Заворал (Miroslav Zavoral). Він підкреслив, що глава держави отримує всю необхідну медичну допомогу, лікарі і медсестри проявляють максимальну турботу.

 

Чеські ЗМІ з покликом на свої джерела пишуть, що шпиталізація може бути пов'язана з актуальними проблемами печінки у президента. Нагадаємо, що 77-річний Земан пройшов у вересні планову шпиталізацію. Глава чеської держави страждає на цукровий діабет і невропатію ніг. Через цю хворобу він недавно перемістився в інвалідний візок. Президент скаржиться на порушення слуху і знижений артеріальний тиск.

 

Тимчасом після підрахунку ста відсотків виборчих бюлетенів з’ясувалося, що партія прем’єр-міністра Андрея Бабіша ANO втратила свої лідерські позиції, трохи поступившись опозиційному альянсу Spolu («Разом»). До нього входять праволіберальна Громадянська демократична партія, християнські демократи і партія TOP 09 («Традиція Відповідальність Процвітання 09»).

 

Коаліція Spolu набрала 27,79% голосів. Партія ANO заручилася підтримкою 27,12% виборців (і залишається наразі найвпливовішою партією, представленою в нижній палаті парламенту).

 

У Палату депутатів пройшли також ліволіберальна Піратська партія Чехії в коаліції з центристських рухом «Старости і незалежні» з 15,62% голосів. Подолати встановлений законом бар'єр у 5% і провести своїх представників до парламенту змогла також партія «Свобода і пряма демократія» (9,56%).

 

Наразі консультації про формування урядової коаліції проводять два опозиційні блоки Spolu і «пірати». Якщо їм вдасться домовитися, то можна очікувати на зміну влади в Чехії.

 

Варто теж зазначити, що парламентські вибори в Чехії проходили на тлі скандалу через журналістське розслідування  «Досьє Пандори», одним із фігурантів якого був Бабіш.

11.10.2021

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