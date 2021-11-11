У Чехії уряд Бабіша подав до демісії.

Новий кабінет формуватиме коаліція консервативних і ліберальних сил.

 

 

Кабінет міністрів Чеської Республіки під головуванням Андрея Бабіша подав до демісії. Про це повідомило чеське видання České noviny. Відповідного листа прем’єр-міністр надіслав у четвер, 11 листопада,  президентові Мілошові Земану, котрий наразі перебуває на лікуванні в Центральному військовому шпиталі. Нагадаємо, що уряд був сформований двома політичними силами: партією Бабіша ANO та Чеською соціал-демократичною партією.

 

Причиною відставки стала поразка ANO на останніх парламентських виборах уряд Чехії, які відбулися 8 і 9 жовтня. Лідером перегонів вийшла консервативна коаліція Spolu («Разом»). «Уряд приймає той факт, що нова консервативна коаліція на чолі з Петром Фіалою (Petr Fiala) має у своєму розпорядженні більшість», – заявив Бабіш.

 

Після виборів згадана консервативна коаліція Spolu, до якої входять Громадянські демократи, християнські демократи та партія ТОР-09 об'єдналася з ліберальною коаліцією PirSTAN (Піратська партія та рух Старости і незалежні). Таким чином п’ять партій диспонують у Палаті депутатів 108-ма мандатами з двохсот. На цю парламентську більшість і опиратиметься новий кабінет. Представники нової більшості вже підписали коаліційну угоду, яка, зокрема, містить план скорочення бюджетного дефіциту.

 

Очікується, що Бабіш тимчасово виконуватиме обов'язки прем'єра до сформування нового уряду. «Ми працюватимемо до останнього», – пообіцяв 67-річний політик, додавши, що згодом він очолить «активну опозицію».

 

Нагадаємо, що мільярдер Андрій Бабіш став прем'єрміністром Чехії у грудні 2017 року. Це відбулося попри те, що його звинувачували у конфлікті інтересів як підприємця та політика. Прокуратура клопотала про позбавлення Бабіша депутатської недоторканності у зв'язку зі справою про шахрайство зі субсидіями Євроунії.

11.11.2021

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