Андрей Бабіш вдруге очолив уряд Чеської Республіки.

Новий прем'єр повинен провести голосування щодо вотуму довіри своєму уряду протягом наступних 30-ти днів.

Більш ніж через два місяці після парламентських виборів Чеська Республіка отримала нового прем'єр-міністра – мільярдера, голову право популістського руху ANO Андрея Бабіша. Про це повідомило видання České noviny. Президент Петр Павел прийняв присягу 71-річного прем'єр-міністра у вівторок, дев’ятого грудня, на офіційній церемонії у Празькому замку.

Призначаючи прем’єра, президент Павел наголосив, що нині Чехія перебуває в «непростій безпековій та економічній ситуації», і їй доведеться вирішувати «низку проблем, які не будуть приємними для громадськості». За його словами, знадобиться «не лише бачення, а й сміливість». Президент зазначив, що в жодному випадку не можна ставити під сумнів зв'язки в Європейській Унії та Північноатлантичному Альянсі (НАТО).

У короткій промові Бабіш подякував президентові за призначення. «Я обіцяю всім громадянам, що боротимуся за їхні інтереси не лише вдома, а й усюди у світі. Я зроблю все можливе, щоб виконати програмну заяву уряду, і все можливе, щоб Чеська Республіка стала найкращим місцем для життя на всій нашій планеті», – сказав він.

За інформацією пресслужби президентської адміністрації, найближчими днями Петр Павел затвердить сформований Бабішем склад кабінету міністрів. Прем'єр формує уряд із представників своєї партії ANO, а також політичних рухів SPD («Свобода та пряма демократія») та «Автомобілісти для себе». У Палаті депутатів парламенті ці політичні сили диспонують 108-ма з 200 депутатських мандатів.

Всі три коаліційні партнери скептично налаштовані щодо підтримки України. У проєкті програми майбутньої коаліції йдеться про те, що новий уряд Чехії відкине спроби створення загальноєвропейської армії. Також у ньому сказано про розширення співпраці з такими країнами, як Словаччина та Угорщина, позиція яких щодо підтримки України відрізняється від більшості країн – членів Євроунії. Водночас у ньому не йдеться про можливість припинення підтримки України.

Згідно з конституцією, новий прем'єр-міністр повинен провести голосування щодо вотуму довіри своєму уряду протягом наступних 30-ти днів. Доки не будуть призначені всі нові члени кабінету міністрів, нинішні міністри залишатимуться на посадах у режимі тимчасових виконувачів обов’язків.

Нагадаємо, що це вже друге прем’єрство Андрея Бабіша. Попереднього разу він очолював уряд з 2017-го до 2021 року. 17 грудня 2021 року за результатами тогорічних виборів Бабіша на посаді прем'єр-міністра змінив Петр Фіала. Бабіш також балотувався на президентських виборах у Чехії 2023 року та програв у другому турі Петеру Павелу.