Зеленський прокоментував удар "Байрактара": Україна продовжуватиме.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.

 

 

Таку заяву Зеленський виголосив в Одесі під час спілкування з представниками мас-медій, відповідаючи на питання про реакцію окремих держав (Франції та Німеччини) на застосування українськими військовиками безпілотного літального апарата "Байрактар" у районі проведення Операції об’єднаних сил.

 

"Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо", – заявив Зеленський, згідно з повідомленням ОП.

 

"До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна", – додав Президент.

 

Керівник держави наголосив, що й безпілотні літальні апарати Україна використовує лише для захисту.

 

"Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом", – зауважив Володимир Зеленський.

 

Нагадаємо, МЗС Німеччини висловило невдоволення офіційного Берліна через використання Збройними силами ударного безпілотника.

 

"У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу «Байрактар»", – заявила речниця МЗС Андреа Зассе.

 

Згодом речник МЗС Франції теж висловив занепокоєння через використання "Байрактара" Україною.

 

29.10.2021

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