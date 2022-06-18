Продаж Україні американських дронів Gray Eagle призупинено.

Виникла небезпека заволодіння Росією секретними військовими технологіями США.

План адміністрації президента США Джо Байдена продати Україні великі безпілотники був призупинений через побоювання, що його складне обладнання для спостереження може потрапити до рук ворога. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на відразу два компетентні джерела. Йдеться про чотири безпілотники MQ-1C Grаy Eagle вироблені каліфорнійською компанією General Atomics. Згідно з бюджетними документами, ці дрони коштують по 10 мільйонів доларів кожен.

Про план продати Україні згадані безпілотники, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти російської армії, вперше повідомлялося на початку червня. Причому було відомо, що план вже схвалено Білим домом.

Утім, згідно з даними аґенції, нещодавно проти угоди було висунуто технічне заперечення. Це сталося після глибшої перевірки, проведеної Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентаґону (Pentagon's Defense Technology Security Administration), якому доручено охороняти цінні технології від потрапляння до рук ворога.

Заперечення проти експорту безпілотників виникло через побоювання, що технології, закладені в обладнання для спостереження з безпілотників, а також у їхні радари, у разі потрапляння до рук російських фахівців можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів. Джерела також повідомили Reuters, що ця ймовірність не була врахована при початковому розгляді, але була озвучена на зустрічах у Пентаґоні наприкінці минулого тижня.

«Перевірка технологічної безпеки є стандартною практикою передачі оборонних активів США всім міжнародним партнерам. Фактично всі справи розглядаються індивідуально. У рамках встановленої процедури питання національної безпеки доводяться до відповідного затверджуючого органу», – розповыла речниця Пентаґону Сью Гоф (Sue Gough).

Якщо процес продажу безпілотників буде продовжено, Конґрес отримає шанс його заблокувати, хоча це було названо інформаторами аґенції малоймовірним.

Одним із рішень, яке б дозволило зняти всі перепони з процесу продажу, була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці, пояснило одне з джерел Reuters.