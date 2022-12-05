В ЄУ розпочали обговорення дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

Передовсім йдеться про обмеження російського сектора безпілотників.

У Брюсселі обговорюють запровадження нового пакета санкцій Європейської Унії проти Росії. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg. За даним аґенції, на вихідних третього-четвертого грудня Європейська комісія провела консультації щодо цього питання з країнами – членами ЄУ.

Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, Євроунія планує запровадити обмеження на російський сектор безпілотників у рамках нового пакета санкцій. Протягом останніх тижнів Москва використовувала дрони для нападу на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів, отриманих з Ірану. Численні звіти засвідчують використання американських і європейських компонентів як у російських, так і в іранських безпілотниках.

Також розглядають обмеження щодо інших технологій та компонентів, які використовує Москва у військових цілях, а також заходи, спрямовані на блокування послуг інвестицій у ЗМІ та фінансовий сектор. Загалом же під нові санкції можуть потрапити близько 180 фізичних осіб, компаній, банків і ЗМІ. Новий пакет стане дев'ятим для Євроунії з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому.

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно обговорений і запропонований цього тижня. За попередньою інформацією, новий пакет санкцій може бути погоджений 12 грудня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів ЄУ.