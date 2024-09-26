Уночі Івано-Франківськ атакували російські безпілотники.

В ніч на 26 вересня Росія вкотре атакувала територію України групами безпілотників. Протягом ночі вибухи лунали в Києві, Запоріжжі та на заході Україні. Ворожі шахеди атакували Івано-Франківськ. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста знеструмлена.

Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Постраждалих немає.

"Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих. Вкотре закликаю всіх жителів краю не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу, бо ворог не припиняє спроб знищити нашу інфраструктуру", – йдеться у повідомленні очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

Раніше про атаку ворожих дронів на місто повідомляв мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Вночі працювала наша ППО, дякую захисникам! Найважливіше, що люди не постраждали. Бачимо, що ворог завдає ударів по всій Україні, його ціль – цивільна інфраструктура. Дякую надзвичайникам та всім, хто спрацював. Дякуємо Богові і захисникам та продовжуємо допомагати військовим", – написав він.

Було гучно і на Хмельниччині – працювала протиповітряна оборона.