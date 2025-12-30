ISW не знайшов підтверджень атаки українських дронів на резиденцію Путіна.

Про нібито атаку дронів заявило російське керівництво. В Україні ці заяви назвали брехнею.

Американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War – ISW) не знайшов підтвердження евентуальної атаки українських безпілотників на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї, на яку напередодні нарікав Кремль. Це випливає зі звіту американських військових аналітиків, опублікованого 30 грудня на офіційному сайті ISW .

У звіті наголошується, що повідомлення російської влади про атаку на резиденцію російського лідера не підтверджуються даними з відкритих джерел: відео з геолокацією, кадрами вибухів або диму поблизу об'єкта, коментарями місцевої влади або повідомленнями регіональних ЗМІ про пошкодження. Крім того, аналітики вказали на суперечності в офіційних заявах МЗС Росії та Міністерства оборони.

«Обставини цього евентуального удару не відповідають схемі спостережуваних доказів, коли українські військовики здійснюють удари по Росії. Підтверджені українські удари по Росії зазвичай генерують докази, які можна спостерігати у відкритих джерелах. Такі докази включають відеозаписи (часто геолокаційні) операцій протиповітряної оборони, вибухів, пожеж або клубів диму поблизу цільових об'єктів; заяви місцевої та реґіональної російської влади, які зазвичай применшують успішні українські удари як “падіння уламків“ збитих дронів; та повідомлення місцевих джерел та ЗМІ про пожежі або пошкодження таких об'єктів. ISW не спостерігала жодних таких відеозаписів, а також місцевих чи реґіональних повідомлень про українські удари поблизу резиденції Путіна, які б підтверджували слова [міністра закордонних справ РФ Сергія] Лаврова», – йдеться у звіті.

Висновки ISW підтверджують і місцеві жителі. Як пише Telegram-канал «Можем объяснить», мешканці Новгородської області не отримували характерних повідомлень про загрозу БПЛА, а жителі Валдаю не чули характерних звуків дронів чи вибухів від збиття безпілотників.

Напередодні про нібито атаку 91 українського безпілотника на резиденцію Путіна у Новгородській області заявив Сергій Лавров. Яких-небудь підтверджень атаки він не навів, але пригрозив Україні відповіддю, а також посиленням позиції на мирних переговорах.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Лаврова «черговою брехнею» Кремля. За його словами, Росія збирається використовувати це як привід для удару по Києву. «Чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом, і зрозуміло, що для рускіх якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, – то для них це провал. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну і (вони, – ред.) шукали, я впевнений в цьому, причини… вони йдуть далі. Зараз вони цією заявою, що атакована якась резиденція, просто готують, я впевнений, ґрунт для того, щоб завдати ударів по столиці і напевне по державних будівлях», – сказав Зеленський журналістам.