Німеччина занепокоєна використання Україною "Байрактарів".

У Німеччині стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотні апарати.

Ударний безпілотник "Байрактар" на параді в Києві

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе на брифінгу в середу, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу «Байрактар»", – заявила Зассе.

Вона зауважила, що останніми тижнями СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму припинення вогню та застосування важких озброєнь, що суперечить "мінським угодам", під якими підписалися Росія й Україна. До того ж, додала дипломат, "дрони використовують усі сторони, хоча "мінські угоди" дозволяють це виключно місії ОБСЄ".

Берлін закликав усі сторони до деескалації. Розвиток подій останніми місяцями та тижнями показує, що всі сторони мають проявити більш конструктивний, ніж раніше, підхід у політичних переговорах, сказала речниця.

Зассе заявила, що Німеччина разом із Францією посилено працюють над тим, аби організувати зустріч міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки". Конкретних домовленостей поки що немає. "Мені немає чого сказати щодо дати такої зустрічі", – резюмувала вона.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що зауваження з приводу "Байрактарів" викликає чергове напруження у відносинах між Києвом і Берліном.

"Україна має законне право на самооборону, коли її територію вдень і вночі бомбардують з російських важких озброєнь і коли гинуть мирні жителі та солдати. Тому ми закликаємо федеральний уряд замість того, щоб висловлювати занепокоєння драматичною ситуацією на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника для скликання "Нормандського саміту" в Берліні, як було домовлено, і поставити Москву на місце", – заявив Мельник у коментарі виданню Bild.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна вперше застосувала розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар" на Донбасі.

Інформацію про бойовий виліт безпілотника офіційно підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з даними Генштабу, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один із них загинув. Україна невідкладно висловила вимогу щодо припинення вогню і надіслала ноту дипломатичними каналами – втім окупанти не реагували. Відтак головнокомандувач Збройних сил України дав наказ здійснити удар безпілотником Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну російську гармату.