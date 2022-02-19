Зеленський: Не хотіли вмирати за Данціг - довелося вмирати за Дюнкерк.

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз розблокувати перспективу членства для України в ЄС задля підтримки нашої держави на тлі очікуваного російського нападу. Від Заходу Зеленський чекає надійних ґарантій безпеки і програми ленд-лізу з постачанням новітньої зброї і вважає, що це ніяка не благодійність, а обов'язок партнерів.

Про це Зеленський заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки у суботу.

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія – що не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза. Два дні тому я був на Донбасі, на лінії розмежування. Юридично – між Україною й тимчасово окупованими територіями. Фактично – розмежування між миром та війною. Де з одного боку – дитячий садочок, а з іншого – снаряд, що влучив у нього. З одного боку – школа, з іншого – снаряд, що прилітає на шкільний двір. А поруч – 30 дітей. Які йдуть… ні, не в НАТО, а на уроки, до школи. У когось – фізика. Знаючи її елементарні закони, навіть діти розуміють, наскільки безглуздо звучать заяви про те, що ці обстріли ведуться з боку України. У когось – математика. Діти без калькулятора можуть порахувати різницю між кількістю обстрілів у ці три дні та згадками про Україну в цьогорічному Munich Security Report. А в когось – історія. І коли на шкільному подвір’ї з’являється воронка від бомби, у дітей з’являється питання: невже світ забув свої помилки ХХ століття?"

Президент сказав у своєму виступі, що основною причиною уможливлення конфлікту на Донбасі стала політика умиротворення та загравання із аґресором.

"До чого призводять спроби умиротворення? Як питання «Навіщо вмирати за Данциг?» обернулося необхідністю вмирати за Дюнкерк і за десятки інших міст Європи та світу. Ціною в десятки мільйонів життів", - наголосив Зеленський.

Керівник держави підкреслив, що ці уроки війни є "страшними".

"Правила, про які світ домовився десятки років тому, більше не працюють. Не встигають за новими загрозами. Не дієві для їх подолання. Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу. Система безпеки повільна. Вкотре дає збій. Через різні речі: егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок – злочини одних і байдужість інших", - поскаржився Зеленський.

Зеленський закликав започаткувати нову систему безпеки у світі.

"У XXI столітті більше немає чужої війни. Анексія Криму і війна на Донбасі – це удар по всьому світу. Це не війна в Україні, а війна у Європі", - заявив він.

Водночас Президент запевнив слухачів: Україна захищатиметься, хоч би яку підтримку отримала від Заходу.

"Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи п'ять тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі мають розуміти – це не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Не благородні жести, за які Україна має низько вклонятися. Це ваш внесок у безпеку Європи та світу", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна "вісім років є надійним щитом". "І [Україна] вісім років стримує одну з найбільших армій світу. Яка стоїть уздовж нашого кордону, а не кордонів країн ЄС. І «Гради» летіли в Маріуполь, а не у європейські міста. І після боїв у майже півроку зруйновано аеропорт у нас у Донецьку, а не у Франкфурті. І гаряче завжди в Авдіївській промці – там було гаряче в останні дні, а не на Монмартрі. І жодна країна Європи не знає, що таке військові поховання щодня в усіх регіонах. А жоден європейський лідер – що таке регулярні зустрічі з родинами загиблих", - заапелював Зеленський.

"Хай там як, ми будемо захищати свою прекрасну землю – стоїть у нас на кордоні 50 тисяч, 150 чи один мільйон солдатів будь-якої армії. Щоб дійсно допомогти Україні, не потрібно казати, скільки їх – військових, техніки. Потрібно сказати, а скільки нас. Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити тільки про дати ймовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють, які", - повів далі Президент.

Президент наголосив, що Україна чекає конкретики з приводу перспективи вступу до ЄС.

"Завтра в Україні – День Героїв Небесної Сотні. Вісім років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за цей вибір життя. Невже через вісім років після цього Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року Росія переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити й доводити діями, що це неправда? Хіба не ЄС має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в Союз. Чому ми уникаємо цього питання?" - присоромив Зеленський.

"Це стосується й НАТО. Нам кажуть: двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання", - закликав Президент.

Володимир Зеленський заявив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки та миру. Він обурений, що ми фактично перебуваємо "в сірій зоні" – "у безпековому вакуумі".

"З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав – гарантів Будапештського меморандуму. Тричі – безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я як Президент – уперше. Але і Україна, і я робимо це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у межах Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів", - сказав Зеленський, натякаючи на можливе відновлення програм ядерного озброєння.

Президент висловив відвідувачам Мюнхенської конференції кілька способів підтримати Україну - надати Україні чітку європейську перспективу, "чіткі й осяжні" часові межі вступу в НАТО, створити фонд стійкості та відновлення, відкрити програму ленд-лізу з постачанням новітніх озброєнь, техніки, обладнання для армії, запровадити ефективний пакет превентивних санкцій.

"Всі ці питання потребують відповідей. І поки замість них – тиша. І поки буде тиша – тиші не буде на сході нашої держави. Тобто – у Європі. Тобто – у цілому світі. Сподіваюся, це вже нарешті розуміє весь світ, розуміє Європа", - підсумував Зеленський.

Президент висловив подяку країнам, котрі надають Україні належну підтримку. Але не захотів їх перелічувати окремо - "не хочу, щоб деяким іншим країнам було соромно".