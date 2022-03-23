Над Івано-Франківськом збили розвідувальний безпілотник.

Про збиття ворожого безпілотника над Франківськом повідомив міський голова Руслан Марцінків. Оскільки мешканці міста чули постріли, мер пояснив ситуацію.

«Багато франківців мені телефонували, писали, що чули постріли. Насамперед треба розуміти, що у країні йде війна. І немає жодного спокійного міста, де не можуть лунати постріли чи летіти ракети. Тому я дуже прошу, якщо ми кажемо не знімати відео, не робити фото, не писати де – будь ласка, цього не робіть. Зараз відбувалося збиття безпілотників. Ворог використовує безпілотники для розвідувальної інфомації. Все спокійно, усе нормально. Наші військові відпрацювали. Якщо чуєте постріли — перебувайте вдома, не треба виходити на вулицю, не треба сусіду стукати. Не постіть де, не робіть шуму», — попросив міський голова.

Нагадаємо, що вчора підозрілий дрон збили над територією Яворівської громади.

Тим часом СБУ нагадує: використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у період військового стану заборонено. Їх будуть збивати силами безпеки та оборони. А винні особи будуть затримуватись та притягатись до кримінальної відповідальності. Запуск БПЛА має проводитись лише за погодження Служби безпеки України.