Голова правління "Укрексімбанку" тимчасово склав повноваження.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер тимчасово складає повноваження на час проведення розслідування понеділкового інциденту в банку, коли він наказав охоронцеві вилучити у журналістів камери та картки пам'яті. Знімальну групу проєкту "Схеми" без згоди тримали замкненою у приміщенні, при тім до оператора застосували силу.

Прес-секретар Пікалов і голова правління Мецгер

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному інтернет-сайті "Укрексімбанку".

"Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами", – заявив Мецгер.

Він уточнив, що подальші кроки залежать "тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою".

"Радіо Свобода" повідомило, що в понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Банкір наказав приструнити журналістів після одного з запитань від знімальної групи. Як стверджує керівниця програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька, співробітники банку відібрали дві камери, забрали карти пам'яті, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Впродовж години журналісти були заблокованими у кабінеті голови правління.

Поліція Києва повідомила, що за заявою журналістів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

"Укрексімбанк" видав заяву, в котрій обвинуватив журналістів у провокації та зазіханні на банківську таємницю. Банк заявив, що після сеансу питань із журналістами відбулося "спілкування офрекордз".

У вівторок увечері "Радіо Свобода" опублікувало відеозапис нападу, котрий вдалося відновити на картці пам'яті.