Голова правління "Укрексімбанку" тимчасово склав повноваження.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер тимчасово складає повноваження на час проведення розслідування понеділкового інциденту в банку, коли він наказав охоронцеві вилучити у журналістів камери та картки пам'яті. Знімальну групу проєкту "Схеми" без згоди тримали замкненою у приміщенні, при тім до оператора застосували силу.
Прес-секретар Пікалов і голова правління Мецгер
Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному інтернет-сайті "Укрексімбанку".
"Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами", – заявив Мецгер.
Він уточнив, що подальші кроки залежать "тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою".
"Радіо Свобода" повідомило, що в понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Банкір наказав приструнити журналістів після одного з запитань від знімальної групи. Як стверджує керівниця програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька, співробітники банку відібрали дві камери, забрали карти пам'яті, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Впродовж години журналісти були заблокованими у кабінеті голови правління.
Поліція Києва повідомила, що за заявою журналістів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
"Укрексімбанк" видав заяву, в котрій обвинуватив журналістів у провокації та зазіханні на банківську таємницю. Банк заявив, що після сеансу питань із журналістами відбулося "спілкування офрекордз".
У вівторок увечері "Радіо Свобода" опублікувало відеозапис нападу, котрий вдалося відновити на картці пам'яті.
На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».
«Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить?» – говорить Євген Мецгер, побачивши, що оператор продовжує знімати його реакцію на запитання журналіста.
Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали. Зафіксовані спроби Володимира Пікалова, директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку», вимкнути запис на техніці Радіо Свобода, та чутно його слова:
«Ніхто цю штуку нікуди не винесе. Вас просили, а що ви хотіли? Хлопці, ви думаєте, що це жарти?» – каже Пікалов.
Далі вказівку дає Євген Мецгер: «Давай, забирайте камеру. Ігор, забери у них камеру, до бісової матері. Охрі*ли.. І ось цю теж, Ігор, забирай!» – каже голова правління «Укрексімбанку».
На відео видно, як один з підлеглих Мецгера вириває камеру із рук журналіста Кирила Овсяного.
Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Журналісти упізнали чоловіка – це Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку».
«Підіть з айтішниками, вичистите все г*но», – далі наказує Мецгер.
06.10.2021