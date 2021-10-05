Міністр фінансів назвав неприпустимим конфлікт в "Укрексімбанку".

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що керівництво державного "Укрексімбанку" мало будь-що недопустити конфлікту з журналістами і закликав до справедливого вирішення інциденту.

Про це Марченко заявив у коментарі інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Наразі треба зробити максимум для того, щоб вихід із конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова", – прокоментував Марченко.

Міністр зазначив, що його неприємно здивувала ця ситуація.

"Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов'язані і мають відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо", – наголосив керівник Мінфіну.

Він повідомив, що попросив надати повну інформацію про те, що сталося. "Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву", – додав міністр фінансів.

"Радіо Свобода" повідомило, що в понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з головою правліня "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Банкір наказав приструнити журналістів після одного з запитань від знімальної групи. Як стверджує керівник програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька, співробітники банку відібрали дві камери, забрали карти пам'яті, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Впродовж години журналісти були заблокованими у кабінеті голови правління.

Поліція Києва повідомила, що за заявою журналістів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

"Укрексімбанк" видав заяву, в котрій обвинуватив журналістів у провокації та зазіханні на банківську таємницю. Банк заявив, що після сеансу питань із журналістами відбулося "спілкування офрекордз".