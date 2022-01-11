У Києві напали на журналіста Андрія Куликова.

 

У Києві пограбували журналіста Андрія Куликова. Злочинців затримано. 

 

 

Про це повідомляє пресова служба поліції.

 

Згідно з даними поліції, двоє чоловіків підійшли до Куликова й попросили закурити. Отримавши відмову, вони його побили, забрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

 

Поліція повідомляє, що протягом кількох годин встановила місцезнаходження двох грабіжників – в одному з хостелів.

 

"Грабіжниками виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення. Правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до пограбування", – повідомили у поліції.

 

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж), слідчі повідомили затриманих про підозру. Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Куликов розповів виданню "Детектор медіа", що інцидент стався ще на Різдво, у п'ятницю, 7 січня.

 

"Мій стан дуже нормальний. Вже вчора я вів свою програму "Пора року", повідомлення поліції з'явилось лише під вечір, 10 січня, насправді це сталося ще у п'ятницю зранку. Через пів години після інциденту я вже був у поліції, правоохоронці спрацювали дуже швидко та оперативно", – сказав журналіст.

 

Андрій Куликов зазначив, що не пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю.

 

11.01.2022

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