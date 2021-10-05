Керівник державного банку наказав охороні напасти на журналістів у своєму кабінеті.

На знімальну групу проєкту журналістських розслідувань "Схеми" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного. Почувши це запитання, банкір наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Охоронці спробували зупинити запис на одній з камер, "скрутили" оператора Олександра Мазура, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група була заблокована у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора "Схем".

Також службовці банку оглянули одяг оператора у пошуках інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

"Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери, – Z) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте", – чутно на записі голос голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

"Ситуація абсолютно неординарна. Фактично злочинні дії вчиняються в державному банку, в центральному офісі, в кабінеті голови правління. Це створення перешкод журналістам в їхній діяльності, вилучення зібраного матеріалу, утримання їх – або як заручників або просто незаконне утримання з метою вилучення зібраного матеріалу, фактично проведений їх обшук з метою виявлення чи не приховують вони при собі зібраний матеріал – це безпрецедентна дія. Я сподіваюся, що Національна поліція правильно прокваліфікує зазначені дії і розслідує цю непересічну подію", – заявив адвокат "Схем" Анатолій Попов.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" через напад на знімальну групу.

"На даний час правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", – йдеться у повідомленні відділу комунікації київської поліції.