«Радіо Свобода» подало позов до суду через зупинку фінансування.

Відповідачем виступає Аґенція США з глобальних медіа через її спробу припинити дію федерального гранту.

«Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (Radio Free Europe/Radio Liberty – RFE/RL) подало позов до суду на Аґенцію США з глобальних медіа (United States Agency for Global Media – USAGM), а також на посадових осіб USAGM Кері Лейк (Kari Lake) і Віктора Моралеса (Victor Morales), які є членами адміністрації президента США Дональда Трампа. Моралес виконує обов'язки генерального директора USAGM, а Лейк є старшою радницею Моралеса. Про це йдеться в релізі RFE/RL, опублікованому ввечері у вівторок, 18 березня.

У позові стверджується, що блокування радіостанції коштів, виділених їй Конґресом Сполучених Штатів, порушує федеральні закони, включно з конституцією США, яка наділяє парламент винятковими повноваженнями щодо федеральних витрат. Справа розглядатиметься в окружному суді Сполучених Штатів в окрузі Колумбія.

«Зараз не час поступатися територією пропаганди та цензури противникам Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці та що святкування нашої смерті деспотами по всьому світу передчасно», – заявив президент і генеральний директор RFE/RL Стівен Капус (Stephen Capus).

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня адміністрація Дональда Трампа відправила в неоплачувану відпустку сотні співробітників американських масмедіа, які ведуть мовлення на аудиторію за межами США. Насамперед це торкнулося штату таких ЗМІ, як «Голос Америки» (Voice of America) і «Радіо Свобода». Журналісти отримали повідомлення електронною поштою, в яких зазначалося, що вони більше не матимуть доступу до офісів і що їм доведеться здати журналістські посвідчення, робочі телефони й інше обладнання.

Причиною цього став указ Трампа про масштабні скорочення у семи незалежних федеральних аґенціях при уряді США, підписаний ним 14 березня. Зокрема американський президент розпорядився «зменшити до мінімуму» штати Міжвідомчої ради США з проблем бездомності (USICH), Аґенції з розвитку бізнесу меншин (MBDA), Інституту музейних та бібліотечних послуг (IMLS) та Аґенції США з глобальних медіа (USAGM).

Існує висока ймовірність, що фінансування «Радіо Свобода» перейме на себе Європейська Унія. Так, міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак (Martin Dvořák) заявив журналістам у Брюсселі, що вже низка європейських країн підтримала ініціативу фінансування радіо, оскільки «було б великою помилкою дозволити цій інституції померти».

«Ми повинні заанґажуватися і зустрітися з комісарами та деякими державами. На даний момент цю ініціативу підтримали сім інших країн, і після того, як ми оприлюднимо ініціативу на Раді зі загальних справ, до нас приєднаються інші країни», – розповів Дворжак.

Хоча Дворжак не став розголошувати назви країн, які висловилися за цей крок, дипломатичні джерела повідомили «Радіо Свобода», що наразі йдеться про Німеччину, Австрію, Швецію, Нідерланди, Бельгію, Словенію, Польщу, Чехію та три країни Балтії.