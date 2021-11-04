Скандал із митрополитом Павлом: У журналіста забрали телефон у Києво-Печерській лаврі.

У четвер у Києво-Печерській лаврі представники оточення митрополита УПЦ МП Павла влаштували конфлікт із знімальною групою телеканалу "Магнолія-ТБ". Журналістові відмовили в доступі на територію і вихопили з рук телефон.

"Під час зйомки сюжету про пожежу у Києво-Печерській Лаврі, намісник монастиря Павло перешкоджав журналістам "Магнолії-ТВ". Він наказав вдарити репортера по голові, а один із священників напав на журналіста і забрав у нього телефон", – прокоментували на телеканалі, опублікувавши відео інциденту.

Як зазначає видання "Детектор медіа", до знімальної групи підійшов чоловік у рясі, який назвався отцем Арсенієм, і наказав не знімати на території монастиря. Потім він силоміць забрав у журналіста телефон у пішов до намісника монастиря, митрополита Павла. Журналіст попросив віддати телефон, адже ведення прямого ефіру є виконанням його професійних обов’язків. Та митрополит Павло наказав не піддаватися журналістові. Згодом отець Арсеній запропонував кореспондентові відійти вбік, пообіцявши повернути пристрій. Чи виконав він свою обіцянку, невідомо.

У поліції Києва повідомили, що отримали від журналіста повідомлення про злочин. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

"Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон", – йдеться у повідомленні.

Поліція нагадала, що санкція 171-ої статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Інцидент трапився під час зйомок репортажу про пожежу у корпусі Києво-Печерської лаври, в котрому розташована майстерня з розпису ікон.