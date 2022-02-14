Поліція відкрила провадження через погрози журналістам ножем у Дніпрі.

Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів "Української правди" у Дніпрі – інцидент кваліфікують як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності.

"Подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро. Конфлікт виник між групою осіб та журналістами видання «Українська правда». За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ)", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Нацполіції.

У неділю журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив, що на нього із колегою скоїли напад біля VIP-терміналу у Дніпрі. "Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону щоб видалити відео", – розповів він.

Згодом Ткач розповів, що інцидент трапився у день народження Ігоря Коломойського. До нападу мала стосунок охорона бізнесмена Олександра Петровського.

"Оператор Ярослав Бондаренко знімав на телефон тих хто виходив через віп-термінал. Черговий чартер з Києва заходив на посадку, і Ярослав знову прийшов до терміналу. Двоє охоронців вихопили документи, коли Ярослав представлявся. Один з охоронців забрав телефон у оператора. Далі з терміналу вийшли, власне, двоє пасажирів. Першого ми ще ідентифіковуємо. Саме він дістав ножа і, схопивши Ярослава, почав погрожувати тим що він його заріже, приставляючи ніж до обличчя... Вимогою до Ярослава було – сказати пароль. Після того, як Ярославу декілька разів повторили, що його зараз заріжуть, він озвучив пароль. Охоронець видалив не просто відео і фото за той день, а відео і фото за півроку. Видалив навіть з папки «видалене»", – поінформував Ткач.

Сам Петровський не захистив журналіста, а навпаки почав погрожувати, що його зараз повезуть "в управу". Після того бодіґарди на очах у поліції скоїли напад на водія знімальної групи, намагались вибити телефони і камеру з рук Ткача і його оператора.