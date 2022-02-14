Поліція відкрила провадження через погрози журналістам ножем у Дніпрі.

 

Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів "Української правди" у Дніпрі – інцидент кваліфікують як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності.

 

 

 

"Подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро. Конфлікт виник між групою осіб та журналістами видання «Українська правда». За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів  (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ)", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Нацполіції.

 

У неділю журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив, що на нього із колегою скоїли напад біля VIP-терміналу у Дніпрі. "Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону щоб видалити відео", – розповів він.

 

Згодом Ткач розповів, що інцидент трапився у день народження Ігоря Коломойського. До нападу мала стосунок охорона бізнесмена Олександра Петровського.

 

"Оператор Ярослав Бондаренко знімав на телефон тих хто виходив через віп-термінал. Черговий чартер з Києва заходив на посадку, і Ярослав знову прийшов до терміналу. Двоє охоронців вихопили документи, коли Ярослав представлявся. Один з охоронців забрав телефон у оператора. Далі з терміналу вийшли, власне, двоє пасажирів. Першого ми ще ідентифіковуємо. Саме він дістав ножа і, схопивши Ярослава, почав погрожувати тим що він його заріже, приставляючи ніж до обличчя... Вимогою до Ярослава було – сказати пароль. Після того, як Ярославу декілька разів повторили, що його зараз заріжуть, він озвучив пароль. Охоронець видалив не просто відео і фото за той день, а відео і фото за півроку. Видалив навіть з папки «видалене»", – поінформував Ткач. 

 

Сам Петровський не захистив журналіста, а навпаки почав погрожувати, що його зараз повезуть "в управу". Після того бодіґарди на очах у поліції скоїли напад на водія знімальної групи, намагались вибити телефони і камеру з рук Ткача і його оператора.

 

14.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Правила життя Носорога
  Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22 | | Штука
Пам’яті Ганса Нойєнфельса
Аделіна Єфіменко
Кожна постановка Нойєнфельса – тріумфальна чи скандальна – закарбувалася в історії театру і опери як гранична подія, криве дзеркало будь-якого лицемірства – політичного, соціального, релігійного і особистісного.
13.02.22 | | Штука
100 років видатному квантовому експерименту
Давид Кастельвеккі
Століття тому науковці Отто Штерн і Вальтер Ґерлах відкрили спін електрона. Поступово вчені збагнули, що властивості квантових систем неможливо пояснити за аналогією з властивостями планет та зірок.
13.02.22 | | Наука
“Яром-долиною...”: небезпеки свободи
Олеся Ісаюк
Вражає вчасність появи цього тексту — у 1991 році. Саме постає на повний зріст проблема повернення татар на свою батьківщину, у Крим. Вкотре вже з’являється тема союзу проти імперії з такими ж “братами по нещастю”. 
12.02.22 | | Україна
Коли ти смієшся. Тобто плачеш
Юрій Андрухович
Це буде концерт для нього. Хоча і його: у програмі не прозвучить жодної пісні, якої б він не співав. 
11.02.22 | | Дискурси
15 років «холодної війни»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
10 лютого 2007 року на весь світ пролунала сумнозвісна мюнхенська промова Путіна. Фактично з того моменту політологи ведуть відлік нової «холодної війни». Через 15 років вона ризикує перетворитися на «гарячу».  
11.02.22 | | У світі
Час сновидінь
Олена Субач
Олексій Аполлонов не є ілюстратором фольклорного минулого і сьогодення, він шукає та вдало знаходить свій шлях між архаїзмом та асиміляцією, створює універсальне середовище, котре узгоджує різні простори-часи та зберігає автентичність.
11.02.22 | | Штука
Ворог не пройде!
Павло ПАЛАМАРЧУК
На Яворівському полігоні українські військові опановують володіння зброєю, яку ЗСУ надали союзники: ракетні комплекси NLAW та гранатомети M141 Bunker Defeat Munition. Zbruč мав можливість бути на цих навчаннях. Фоторепортаж.
11.02.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.