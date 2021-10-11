Банкіра, який велів напасти на журналістів, посадили під нічний домашній арешт.

 

Голосіївський суд Києва застосував до голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

 

 

Таке рішення ухвалила суддя Олександра Колдіна, повідомляє Watchers.

 

Мецгер – тимчасово відсторонений голова правління державного "Укрексімбанку". Йому інкримінують незаконне перешкоджання діяльності журналіста (ч.1 і ч.3 ст.171 ККУ) та незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань (ч.2 ст.146 ККУ).

 

Прокурор клопотав перед судом про цілодобовий домашній арешт для Мецгера. 

 

Натомість адвокат Мецгера заявив, що відеозапис "Схем" (на якому зафіксовано вказівку забрати камеру, видалити запис, а також заламування рук оператору) начебто змонтовано. Він просив застосувати до його підзахисного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

 

"Ризики надумані і відсутні. У Мецгера є дружина, діти та батьки. Це свідчить про те, що людина здатна забезпечити інтереси досудового розслідування без такого серйозного запобіжного заходу", – сказав другий захисник Мецгера.

 

Сам підозрюваний Мецгер у суді зазначив, що його відсторонили від посади, допоки наглядова рада банку ухвалить остаточне рішення. Він просив про найм’якший запобіжний захід.

 

Як повідомляє "Радіо Свобода", керівнику служби безпеки "Укрексімбанку" Ігору Тельбізову суд обрав м'якший запобіжний захід – особисте зобов’язання. А директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов теж перебуватиме під нічним домашнім арештом.

 

11.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita»  переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21 | | Штука
Про сходи, що зникли, але є
Діана Клочко
Драбина, що пов'язує землю Бучача із небом, продовжує існувати у неполічених сходинках і сходженнях містян на пагорби.
10.10.21 | | Дискурси
Короткий метр до Мангеттена
Юлія Баір
Фестиваль продовжили на два тижні, переможця оголосять 18 жовтня. Тож ще є змога відшукати продовжені покази в кінотеатрах вашого міста, подивитися й проголосувати за найкращу короткометражку з добірки.
09.10.21 | | Штука
Атена Пашко: Сила і ніжність
Мирослав МАРИНОВИЧ
Чимало розкутих людей вважають себе вільними, але насправді їхня свобода не поєднана з відповідальністю і стає сваволею. Атена Пашко була по-справжньому вільна. Нам бракує таких
09.10.21 | | Галичина
Національна збірна з хорового співу
Тетяна Козирєва
Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Львівська національна державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» відзначає 50-річчя, яке припадає на 17 жовтня – цього дня 1971 року відбулася перша репетиція хлопчачого хору.
08.10.21 | | Штука
Неймовірна фізика рою мошок
Брендон Кайм
Мошки, які восени клубочаться у сонячних променях, подають важливі здогадки щодо принципів динаміки складних систем.
08.10.21 | | Наука
Озерце. Продовження історії
Левко Довган
Закінчився другий фестиваль усної оповіді. Цьогоріч осінній, який відбувся всупереч всім обставинам. Без особливого розголосу, але зі сценою, конкурсною програмою, переможцями і гостями.
08.10.21 | | Галичина
Focus «Moving Waves» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Один з найкрутіший альбомів всіх часів – щось невловиме, що створює неземний кайф від цієї музики
08.10.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.