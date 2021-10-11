Банкіра, який велів напасти на журналістів, посадили під нічний домашній арешт.

Голосіївський суд Києва застосував до голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Таке рішення ухвалила суддя Олександра Колдіна, повідомляє Watchers.

Мецгер – тимчасово відсторонений голова правління державного "Укрексімбанку". Йому інкримінують незаконне перешкоджання діяльності журналіста (ч.1 і ч.3 ст.171 ККУ) та незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань (ч.2 ст.146 ККУ).

Прокурор клопотав перед судом про цілодобовий домашній арешт для Мецгера.

Натомість адвокат Мецгера заявив, що відеозапис "Схем" (на якому зафіксовано вказівку забрати камеру, видалити запис, а також заламування рук оператору) начебто змонтовано. Він просив застосувати до його підзахисного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

"Ризики надумані і відсутні. У Мецгера є дружина, діти та батьки. Це свідчить про те, що людина здатна забезпечити інтереси досудового розслідування без такого серйозного запобіжного заходу", – сказав другий захисник Мецгера.

Сам підозрюваний Мецгер у суді зазначив, що його відсторонили від посади, допоки наглядова рада банку ухвалить остаточне рішення. Він просив про найм’якший запобіжний захід.

Як повідомляє "Радіо Свобода", керівнику служби безпеки "Укрексімбанку" Ігору Тельбізову суд обрав м'якший запобіжний захід – особисте зобов’язання. А директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов теж перебуватиме під нічним домашнім арештом.