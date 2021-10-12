Голова "Укрексімбанку" звільнився після нападу на журналістів.

 

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву на звільнення. Тиждень тому менеджери банку за наказом Мецгера вчинили напад на знімальну групу проєкту журналістських розслідувань "Схеми". У понеділок суд посадив банкіра під нічний домашній арешт.

 

 

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ "Укрексімбанк". Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", – повідомив Мецгер у Facebook.

 

Він додав, що пишається здобутками на посаді. Хоча й розуміє: "Ці пояснення зараз вже не будуть слухати".

 

"Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку", – підсумував Мецгер.

 

Минулого тижня Євген Мецгер написав заяву про тимчасове припинення повноважень голови правління "Укрексімбанку". Він планував дочекатися висновків внутрішнього розслідування.

 

У понеділок суд посадив Мецгера під нічний домашній арешт. Його підозрюють у перешкоджанні діяльності журналістів та позбавленні людини волі.

 

12.10.2021

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