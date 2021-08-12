Сейм Польщі ухвалив суперечливий закон про телерадіомовлення.

Найбільше він нашкодить телекомпанії TVN, яка належить американському концерну Discovery.

 

 

Сейм Польщі в середу ввечері, 11 серпня, більшістю голосів схвалив запропоновані правлячою в республіці партією «Право і справедливість» поправки до закону про телерадіомовлення. Про це повідомило Polskie Radio24. Ці поправки викликали хвилю критики як опозиції, так і окремих груп в самій урядовій коаліції.

 

На підтримку внесення змін до закону проголосували 228 депутатів, проти – 216, 10 осіб утрималися. Відповідно до поправок, «ліцензія на трансляцію радіо- і телепрогам може бути надана іноземній особі, чиє місцезнаходження або постійне місце проживання міститься в державі-члені Європейського економічного простору за умови, що така іноземна особа не залежить від іншої іноземної особи, чиє місцезнаходження або постійне місце проживання міститься в країні, яка не є державою-членом Європейського економічного простору».

 

Законопроєкт був внесений на розгляд Сейму на початку липня. Мета внесених в нього поправок, як пояснили представники ПіС, полягала в тому, щоб доопрацювати правила, які дозволяють Національній раді з питань телерадіомовлення не допускати перехоплення контролю над організаціями мовлення компаніями з-поза Європейської Унії.

 

На етапі обговорення законопроєкт про телерадіомовлення викликав в Польщі широкий громадський резонанс. Зокрема, став однією з причин виходу з урядової коаліції партії «Порозуміння». Голова партії, колишній віцепрем’єр Ярослав Ґовін ще напередодні застерігав, що новий законопроєкт може негативно позначитися на відносинах Польщі зі США.

 

Справа в тому, що через зміни зазначеного закону ліцензію на мовлення в Польщі можуть втратити телеканали групи TVN. Її власником є американський концерн Discovery, а управління телекомпанією здійснюється через компанію Polish Television Holding BV, зареєстровану в Нідерландах. До групи TVN входять 14 телеканалів, включно з новинним TVN24, який часто критикує діяльність чинного польського уряду.

12.08.2021

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