Польща зазнала урядової кризи.

Через суперечки щодо податкових реформ з правлячої коаліції вийшла партія «Порозуміння».

 

                                  Ярослав Ґовін (у центрі)

 

У Польщі виникла урядова криза. Одна з трьох урядових партій Польщі оголосила про вихід з правлячої коаліції «Об'єднані праві» на чолі з партією «Право і справедливість». Таким чином партія «Порозуміння» відреагувала на звільнення свого лідера Ярослава Ґовіна (Jarosław Gowin) з міністерської посади. Про це повідомив телеканал TVN.

 

У вівторок, 10 серпня, прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президента республіки Анджея Дуди з проханням про звільнення з посади віцепрем'єра, міністра розвитку, праці та технології Ярослава Ґовіна. Про це повідомив офіційний речник уряду Пьотр Мюллер (Piotr Müller).

 

За його словами, прем'єр країни вважає, що робота віцепрем'єра «не відповідає критеріям кооперації в правлячій коаліції». Передовсім Ґовіну закидають те, що його партія «Порозуміння» не лише не підтримує, а й жорстко критикує соціально-економічну антикризову програму коаліції «Об'єднані праві» під назвою «Польський лад» (Polski Ład) і робить «сумнівні дії» щодо податкової реформи.

 

«Між нами бракує довіри, не виконується доручена урядом діяльність. Зважаючи на всі ці передумови, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попросив президента Анджея Дуду звільнити Ґовіна з його посади», – сказав Мюллер.



Речник уряду також зазначив, що, згідно з польським законодавством, після звільнення або відставки віцепрем'єра його обов'язки виконуватиме прем'єр-міністр. За його інформацією, рішення про людину, яка повинна заступити Ґовіна, ще не ухвалено.

 

Ґовін і його партія стверджують, що податкові реформи уряду «призведуть до банкрутства тисяч польських муніципалітетів». Також «Порозуміння» гостро критикує зміни закону про мовлення, через які американська медіагрупа Discovery буде змушена продати свою частку в найбільшій приватній телекомпанії Польщі TVN. Канал TVN24 часто виступає з критикою «Права і справедливості». На думку Ґовіна, новий законопроєкт може негативно позначитися на відносинах Польщі зі США.

 

«Різке підвищення податків спричинить зростання цін і високий рівень інфляції. Від самого початку наша партія вимагала нової системи фінансування органів місцевого самоврядування, щоб компенсувати втрати окремих комун, округів і провінцій. Я йду з партнерами з «Порозуміння» з цього міністерства і уряду з високо піднятими головами», ­– сказав він.

 

З виходом партії «Порозуміння» урядова коаліція втрачає більшість у Сеймі Республіки Польща. Адже партія Ґовіна диспонує десятьма мандатами. Досі у «Об'єднаних правих» було 232 депутати в нижній палаті парламенту з 460-ти.

 

За словами Мюллера, «Об'єднані праві» зможуть в майбутньому співпрацювати з більшістю членів парламенту навіть після відставки Ґовіна, «оскільки багато членів "Порозуміння" підтримують реформи». Відтак кабінет Моравецького може працювати як уряд меншості.

11.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Їдьмо до нашої Нью-Йорки!
Вікторія Амеліна
«Від New-York-а до Нью-Йорка»: для прифронтового смт гратиме Марко Токар і читатимуть вірші Жадан, Чупа, Міхаліцина, а також американці: Олена Дженнінгз, Василь Махно, Аскольд Мельничук та Олександр Авербух.
10.08.21 | | Штука
Клімат сьогодні найтепліший за останніх 125 тисяч років
У звіті Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) вказано: екстремальні погодні явища практично в усьому світі зумовлені антропогенними викидами парникових газів. Проте найгірших наслідків можна уникнути, якщо почати діяти вже зараз.
10.08.21 | | Наука
Біженці як гібридна зброя
Максим МУЛЯР
Білорусь намагалася використати нелеґальних міґрантів як гібридну зброю проти ЄУ. Таким чином Мінськ мстив Брюсселю за запроваджені санкції.
10.08.21 | | У світі
122 сезон Львівської опери  
Перша трансляція на Opera Vision, червона доріжка, Станкович+ Орф +Шевченко, вогняне шоу вуличного театру, капела незрячих бандуристів, зіркові контртенори, LvivMozArt, режисура і сценографія Баварської опери, прем’єри опер Бортнянського,  ювілей Франка та інші серпнево-вересневі дивогляди.
09.08.21 | | Штука
Перерви в навчанні допомагають запам’ятовувати
Триваліші паузи у процесі навчання зумовлюють стабільну схему мозкової активності.
09.08.21 | | Наука
«З широко заплющеними очима»: ссавці снять про світ, в який вони потраплять
Сітківка мишей продукує візуальні сигнали ще перед тим, як тварини прозріють. Це нагадує сон про те, що ви побачите у світі, до того, як ваші очі відкриються.
07.08.21 | | Наука
Камінь в пустелі
Василь МАХНО
Борхес включив роман «Педро Парамо», що його ощадливими реченнями Хуан Рульфо зшив з іспанських слів, до своєї особистої бібліотеки найважливіших книг
07.08.21 | | Дискурси
"Безглуздий" Всесвіт Стівена Вайнберґа
Ден Фолк
Суперечливе висловлювання покійного Нобелівського лауреата досі непокоїть учених і вірян.
06.08.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.