Польща зазнала урядової кризи.

Через суперечки щодо податкових реформ з правлячої коаліції вийшла партія «Порозуміння».

Ярослав Ґовін (у центрі)

У Польщі виникла урядова криза. Одна з трьох урядових партій Польщі оголосила про вихід з правлячої коаліції «Об'єднані праві» на чолі з партією «Право і справедливість». Таким чином партія «Порозуміння» відреагувала на звільнення свого лідера Ярослава Ґовіна (Jarosław Gowin) з міністерської посади. Про це повідомив телеканал TVN.

У вівторок, 10 серпня, прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президента республіки Анджея Дуди з проханням про звільнення з посади віцепрем'єра, міністра розвитку, праці та технології Ярослава Ґовіна. Про це повідомив офіційний речник уряду Пьотр Мюллер (Piotr Müller).

За його словами, прем'єр країни вважає, що робота віцепрем'єра «не відповідає критеріям кооперації в правлячій коаліції». Передовсім Ґовіну закидають те, що його партія «Порозуміння» не лише не підтримує, а й жорстко критикує соціально-економічну антикризову програму коаліції «Об'єднані праві» під назвою «Польський лад» (Polski Ład) і робить «сумнівні дії» щодо податкової реформи.

«Між нами бракує довіри, не виконується доручена урядом діяльність. Зважаючи на всі ці передумови, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попросив президента Анджея Дуду звільнити Ґовіна з його посади», – сказав Мюллер.





Речник уряду також зазначив, що, згідно з польським законодавством, після звільнення або відставки віцепрем'єра його обов'язки виконуватиме прем'єр-міністр. За його інформацією, рішення про людину, яка повинна заступити Ґовіна, ще не ухвалено.

Ґовін і його партія стверджують, що податкові реформи уряду «призведуть до банкрутства тисяч польських муніципалітетів». Також «Порозуміння» гостро критикує зміни закону про мовлення, через які американська медіагрупа Discovery буде змушена продати свою частку в найбільшій приватній телекомпанії Польщі TVN. Канал TVN24 часто виступає з критикою «Права і справедливості». На думку Ґовіна, новий законопроєкт може негативно позначитися на відносинах Польщі зі США.

«Різке підвищення податків спричинить зростання цін і високий рівень інфляції. Від самого початку наша партія вимагала нової системи фінансування органів місцевого самоврядування, щоб компенсувати втрати окремих комун, округів і провінцій. Я йду з партнерами з «Порозуміння» з цього міністерства і уряду з високо піднятими головами», ­– сказав він.

З виходом партії «Порозуміння» урядова коаліція втрачає більшість у Сеймі Республіки Польща. Адже партія Ґовіна диспонує десятьма мандатами. Досі у «Об'єднаних правих» було 232 депутати в нижній палаті парламенту з 460-ти.

За словами Мюллера, «Об'єднані праві» зможуть в майбутньому співпрацювати з більшістю членів парламенту навіть після відставки Ґовіна, «оскільки багато членів "Порозуміння" підтримують реформи». Відтак кабінет Моравецького може працювати як уряд меншості.