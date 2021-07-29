Парламент Молдови обрав нове керівництво.

Спікером і головами більшості комісій стали представники проєвропейської президентської партії.

 

 

Парламент Молдови 11-го скликання на засіданні у четвер, 29 липня, обрав своє нове керівництво і склад органів управління. Про це повідомив інформаційний портал IPN.md.

 

Загалом в парламенті сформовано три фракції. Пропрезидентська Партія «Дія і солідарність» (Partidul Acțiune și Solidaritate – PAS) налічує 63 депутати в 101-місному парламенті, її очолив Мигай Попшой (Mihail Popșoi). PAS оголосила про формування більшості.

 

В опозиції до Партії «Дія і солідарність» перебуватиме фракція Блоку комуністів і соціалістів з 32-ма депутатів на чолі з ексспікеркою Зінаїдою Гречаний (Zinaida Greceanîi). Фракцію партії «Шор» з шести депутатів очолив її засновник Ілан Шор (Ilan Șor). Вона також оголосила про відхід в опозицію.

 

Головою законодавчого органу обрано лідера PAS Ігоря Ґросу (Igor Grosu). За це проголосували 64 депутати. Його заступниками стали Попшой і Влад Батринча (Vlad Batrîncea), котрий репрезентує Партію соціалістів Молдови.

 

На цьому ж засіданні було затверджено склад Постійного бюро. Вісім з дванадцяти його членів – представники правлячої партії. Щодо парламентських комісій, то вісім з одинадцяти також очолили представники PAS.

 

На 30 липня президентка Молдови Мая Санду призначила консультації з парламентськими фракціями з питання висунення главою республіки кандидатури на посаду прем'єрміністра. Як очікується, ним стане віцеголова PAS, колишня міністерка фінансів Наталія Гавріліца (Natalia Gavrilița). Після затвердження упродовж двох тижнів вона має подати на голосування парламенту склад і програму нового кабінету.

 

Нагадаємо, що дострокові вибори відбулися в Молдові 11 липня на тлі урядової кризи. Після перемоги на виборах 2020 року нова президентка Мая Санду домоглася відставки уряду, сформованого Партією соціалістів республіки Молдова. Після цього парламент такі не зміг у відведений термін обрати нового прем’єра.

29.07.2021

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