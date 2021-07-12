Проєвропейська партія Маї Санду впевнено перемогла на позачергових виборах.

Загалом до парламенту Молдови, згідно з попередніми результатами, проходять три політичні сили.

 

 

Президентська Партія «Дія і солідарність» (PAS) впевнено перемагає на дострокових парламентських виборах в Молдові. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md з покликом на інформацію ЦВК Молдови. За результатами підрахунку 82% бюлетенів, партія Маї Санду здобула 46,94 відсотка голосів виборців.

 

Президентка Мая Санду подякувала громадянам, які взяли участь в голосуванні і «підставили плече зміцненню демократії». «Я сподіваюся, що сьогодні завершиться важка для Молдови епохи, сподіваюся, що сьогодні буде покладено край пануванню злодіїв над Молдовою. Виклики великі, а людям потрібні результати. Люди повинні якомога швидше відчути переваги чистого парламенту і влади, які дійсно займаються проблемами населення. Молдово, вітаю!», – заявила Мая Санду. Вона уточнила, що після завершення підрахунку голосів візьметься за формування уряду.

 

Виборчий блок комуністів і соціалістів (BECS) – очолюваний двома експрезидентами – Ігорем Додоном і Володимиром Вороніним – підтримали 31,20 відсотка виборців,


Ще до парламенту Республіки Молдова потрапить партія «Шор», очолювана Іланом Шором. За неї проголосувало 6,82% громадян Молдови, котрі взяли участь у виборах.

 

Голова Центральної виборчої комісії Дорін Чіміл (Dorin Cimil) на брифінгу після закриття дільниць повідомив, що дострокові парламентські вибори в Молдові пройшли без істотних порушень і в умовах повної прозорості. «Вибори пройшли в нормальному режимі, без поважних порушень, які могли б вплинути на результати голосування», – запевнив він.

 

Електоральна фреквенція зафіксована на рівні трохи вищому за 44%.

 

Тим не менше комуністи зі соціалістами вже заявили про порушення на виборах і про намір оскаржити їхні результати.

12.07.2021

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