На Франківщині звільнили керівника підприємства «Дороги Прикарпаття».

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук підписала розпорядження про звільнення керівника ДП «Дороги Прикарпаття» Андрія Сазонова. Документ опублікували на сайті Івано-Франківської ОДА увечері четверга, 22 липня.

«Звільнити Сазонова Андрія Віталійовича з посади директора державного підприємства «Дороги Прикарпаття» 22.07.2020 у зв'язку з невиконанням ним обов'язків, визначених у пункті 7 укладеного з ним контракту від 30.07.2020», – йдеться у розпорядженні голови ОДА.

Виконуючим обов'язки директора підприємства відразу ж призначили Богдана Яциковського, який до цього працював заступником голови з економічного розвитку та міжнародної діяльності у Державній комісії України по запасах корисних копалин.

Перед цим у ДП «Дороги Прикарпаття» встигли заявити про рейдерське захоплення.

«У ці хвилини відбувається рейдерське захоплення ДП «Дороги Прикарпаття», – повідомили о 18:13 на facebook-сторінці підприємства.

О 20:20 також оприлюднили коментар Андрія Сазонова.

Він заявив, що о 16:30 на територію підприємства увійшли невідомі особи, серед яких був заступник начальника департаменту розвитку громад та територій, ЖКГ, містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Рачкевич.

«Він дав розпорядження зібратися всім працівникам і почав зачитувати документ, який він називав розпорядженням голови обласної адміністрації про звільнення Сазонова Андрія Віталійовича з посади керівника, і одразу зачитав документ про призначення нового керівника», – сказав Сазонов.

Сазонов наполягає, що розпорядження, які зачитувалися, у той момент на сайті ОДА не були опубліковані і не містили підписів. Також Сазонов заявив, що у нього є чинний контракт до 2025 року. Розірвати договір і звільнити його можна з певних причин. До цього часу, за словами Сазонова, вимог щодо порушення умов контракту чи доган не було.

«Дивно, що всі департаменти, керівники, хто до цього дотичний, могли собі дозволити таке зробити. Я не заперечую: є зауваження – дайте зауваження, є вимога – дайте вимогу. Але це треба робити цивілізовано і відповідно до законів, до вимог контракту, – зазначив Андрій Сазонов. – У процесі цього захоплення є всі ознаки рейдерського захоплення, це не є законно».

Він сказав, що готує заяви у правоохоронні органи щодо неправомірного звільнення і завдання тілесних ушкоджень та перешкоджання діяльності адвокатів.

Увечері 22 липня розпорядження про звільнення Андрія Сазонова та призначення Богдана Яциковського були оприлюднені на сайті Івано-Франківьсокї ОДА.

Нагадаємо, 20 липня голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук провела нараду з керівниками підрозділів адміністрації, головами місцевих громад та РДА щодо реалізації програми «Велике будівництво» на Прикарпатті.

«Питання мегаважливе для області, але, на жаль, наша область на останніх позиціях в державі. Область туристична, область, де терміново треба втілювати ці проєкти, а ми по темпах в нашій державі займаємо останні позиції. Це ситуація не є добра, вона критична», – сказала Онищук, повідомив «Курс».

За даними видання, голова ОДА Світлана Онищук зазначила, що роботу директора департаменту розвитку громад та територій, ЖКГ, містобудування та архітектури облдержадміністрації вважає незадовільною.

Зазначимо, 7 квітня попередній голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук вручив Андрію Сазонову найвищу нагороду Івано-Франківщини «За заслуги перед Прикарпаттям».

«Завдяки його високій професійності, відповідальності та наполегливості з початку створення цього дорожнього підприємства у 2019 році в області вдалося налагодити систему ремонту місцевих доріг та контролю за їх якістю», – повідомив тоді Андрій Бойчук.

Фото kurs.if.ua, if.gov.ua, facebook.com/ДП-Дороги-Прикарпаття