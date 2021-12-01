Новою керівницею міського управління освіти Львова стала Леся Васюта.

Зоряна Довганик звільнилася із посади начальниці управління освіти Львівської міськради за власним бажанням. Обов’язки керівниці управління освіти від сьогодні, 1 грудня, буде виконувати Леся Васюта, повідомила пресслужба Львівської міськради.

«Жодних підкилимних ігор не було. Це було моє рішення. Я йду з міської ради», – заявила вона.

«Дякую тобі, Зоряно Довганик, за те, що ти віддала частинку себе, свого здоров'я, терпіння, досвіду, мудрості, часу, який ти забирала у своєї сім'ї для розвитку і творення освітніх процесів нашого міста. Безліч проєктів, інновацій, програм, навчань, партнерств – це твій внесок в розвиток освіти», – написала на своїй facebook-сторінці заступниця міського голови Галина Слічна, яка донедавна також займала посаду директора департаменту гуманітарної політики.

Міський голова Андрій Садовий подякував їй за «титанічну проведену роботу» та повідомив, що із середи, 1 грудня, Зоряна Довганик перейшла на посаду радниці міського голови Львова.

Виконувати обов’язки керівниці управління освіти поки що буде Леся Васюта, яка дотепер керувала відділами освіти Галицького та Франківського районів.

Нагадаємо, Зоряна Довганик очолювала управління освіти Львівської міськради з 2015 року. Леся Васюта працювала у департаменті гуманітарного розвитку ЛМР на різних посадах із 2017 року.

Фото city-adm.lviv.ua