Аваков йде у відставку.

Арсен Аваков сьогодні, 13 липня, подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Про це йдеться в офіційному повідомленні на порталі МВС.

«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ», – заявив Аваков і подякував команді МВС за роки спільної праці.

«Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Честь маю!» – написав Аваков.

Верховна Рада розгляне відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у четвер, 15 липня, повідомило УНН, посилаючись на власні джерела.

З цього приводу сьогодні вечері очікують закритого засідання фракції «Слуга народу», присвяченого обговоренню кадрових питань, повідомив РБК-Україна.

Джерела у «Слузі народу» називають двох потенційних кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ: це нардеп Олександр Бакумов та голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський, повідомила «Українська правда».

Раніше також обговорювали можливе призначення главою МВС секретаря РНБО Олексія Данілова, однак ОПУ від цієї ідеї відмовився.

Нагадаємо, Арсен Аваков очолює МВС України з 2014 року.

Відповідно до ст. 18 закону «Про Кабінет Міністрів України», член Кабінету Міністрів України може бути звільнений з посади Верховною Радою України шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку.

Фото mvs.gov.ua, facebook.com/mvs.gov.ua