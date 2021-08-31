У Франківську звільнили керівника «Теплокомуненерго».

Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків звільнив керівника комунального теплопостачального підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Євгенія Герасименка. Про це міський голова повідомив сьогодні, 31 серпня, під час оперативної наради.

«У нас є по "Теплокомуненерго" проблеми, тому ми усуваємо керівництво. Протягом тижня шукаємо тимчасово виконуючого обов’язки. Там у них бурхливі події відбуваються. Поки ми не розслідуємо ці події, треба створити комісію», – заявив Руслан Марцінків.

Зазначимо, 19 серпня керівнику «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Євгенію Герасименку Івано-Франківський міський суд оголосив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Герасименка підозрюють у тому, що він отримав 12 800 гривень за продаж металевих труб із підприємства. Про це йдеться в ухвалі суду від 17 серпня 2021 року у справі № 344/13003/21.

За версією слідства, «директор комунального підприємства "Івано-Франківськтеплокомуненерго" Герасименко Євгеній Васильович, діючи умисно, спільно з головним інженером Кобилянським Михайлом Васильовичем, та підлеглими… вимагають неправомірну вигоду у громадянина за продаж металічних труб, які знаходяться на балансі установи, без оформлення офіційної документації».

За рішенням суду правоохоронці вже здійснили обшуки на підприємстві у межах кримінального провадження.

На підприємстві проведуть аудит. Міський голова доручив керуючому справами виконавчого комітету Івано-Франківської міськради Ігорю Шевчуку опрацювати необхідні документи і створити комісію, щоби призначити тимчасового виконувача обов'язків керівника «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на період проведення аудиту на підприємстві.

Зазначимо, чинного директора КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Руслан Марцінків призначив у червні 2019 року. До цього Євгеній Герасименко працював директором комунального підприємства УЖКГ «Біличі» у Київській області. Причин, чому саме цього фахівця запросили на посаду, міський голова не повідомляв.

Слід додати, що у лютому 2021 року за поданням міського голови депутати міської ради ухвалили рішення про надання підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго» згоди на укладення договору про спільну діяльність із приватною теплопостачальною компанією «Івано-Франківськ теплоенерго», кінцевим беніфіціаром якої є мешканець Київщини Артем Кирюшин. Для реалізації угоди комунальне підприємство має передати у спільне управління значну частину свого майна.

Метою згадуваної угоди є забезпечити теплопостачання споживачів, які обслуговувалися від котельні на вул. Індустріальна, 34 збанкрутілої компанії СТЕК: більшу частину цих городян просто агітують за перехід на автономне опалення.

На сьогодні загальні борги ТКЕ за постачання газу та за податками становлять понад пів мільярда гривень.

Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv, galka.if.ua, tke.if.ua