Група «1 Грудня» та Український ПЕН вимагають нову комісію для обрання голови Мистецького арсеналу.

 

Ініціативна група «Першого грудня» та виконавча рада Українського осередку Міжнародного ПЕН-клубу вимагають створити нову конкурсну комісію для обрання генерального директора «Мистецького арсеналу». Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій сьогодні, 13 липня.

 

 

Громадські діячі акцентували на тому, що з великою тривогою спостерігають за процесами, що відбуваються протягом останніх років навколо українських інституцій у сфері культури.
 

«Ці процеси ведуть до руйнації провідних українських культурних інституцій, знищення практик прозорості та підзвітності державних інституцій та послаблення надій на відродження й модернізацію української культури», – зазначено у спільній заяві.

 

«Особливу тривогу викликають процедури конкурсів, зокрема щойно проведеного конкурсу на обрання генерального директора Мистецького арсеналу. Ми бачимо серйозні порушення процедури та принципів доброчесності, що послаблюють довіру до організації конкурсу та його результатів. Найбільші застереження у нас викликає процес обрання представників громадськості до конкурсної комісії, – йдеться в спільній заяві. – Ситуація з обранням генерального директора Мистецького арсеналу несе величезну загрозу сталості молодих українських інституцій у сфері культури».

 

Відтак представники Ініціативної групи «Першого грудня» та Українського осередку ПЕН-клубу вимагають:

 

–  Створити нову конкурсну комісію за прозорими принципами, з легітимним та чесним представництвом громадськості;


–  Провести новий конкурс за процедурою, яка відповідає принципам прозорості, доброчесності та фаховості і викликатиме довіру в суспільстві.

 

«Культура – це не розвага. І це не «десерт». Це екосистема мислення та відчування суспільства, це енергія його креативності та осмисленості. Сфера культури є барометром того, наскільки творчі сили в суспільстві здатні перемогти сили ретроградні, корупційні та безликі. Якщо ми програємо битву за культурні інституції, ми можемо програти битву за свою країну», – резюмували свою позицію громадські діячі у спільній заяві, з повним текстом якої можна ознайомитися за посиланням.

 

 

Нагадаємо, 6 липня конкурсна комісія не змогла обрати нового директора «Мистецького арсеналу». Під час голосування жодна з десяти кандидатур не отримала необхідних п’ять балів. Водночас найбільшу кількість голосів – чотири з дев’яти – отримав ексміністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк. Комісія вирішила провести новий конкурс, пообіцяли, що його оголосять найближчим часом, але – не раніше вересня.

 

Після конкурсу міністр культури часів президента Віктора Януковича Михайло Кулиняк, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах директора «Мистецького арсеналу», обізвав колишнього керівника Центру Довженка Івана Козленка, який критично оцінив перебіг та результати конкурсу, – «козльонком» та «лузером».

 

За кілька днів до проведенням конкурсу і представники колективу «Мистецького арсеналу», і кандидати на посаду гендиректора вказували на значні недоліки у підготовці конкурсу, зокрема щодо непрозорості формування складу конкурсної комісії.

 

Фото artarsenal.in.ua, amazingukraine.pro

13.07.2021

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