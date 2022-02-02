Керівник львівської податкової пішов з посади.

Сьогодні, 2 лютого, Ігор Комендант, яки півтора року працював начальником Державної податкової служби у Львівській області, повідомив, що більше не обіймає цієї посади.

«ПостКабінетне! Честь маю! Слава Україні!» – написав він на своїй facebook-сторінці та додав світлини на підтвердження.

Причин такого кроку він наразі не коментує, повідомив Zaxid.net.

Нагадаємо, Ігор Комендат працював керівником Головного управління ДПС у Львівській області з червня 2020 року. До того, у 2014–2019 роках, очолював Головне управління ДФС у Тернопільській області. До того також працював у податковій системі.

Свого часу Комендат був керівником Тернопільської обласної федерації баскетболу, засновником баскетбольного клубу «Тернопіль» та тернопільської обласної громадської організації «Яхт-клуб».