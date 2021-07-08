Росія та Естонія обопільно висилають дипломатів.

Це стало наслідком того, що ФСБ затримала в Петербурзі естонського консула і звинуватила його у шпигунстві.

Міністерка закордонних справ МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс

Росія оголосила персоною non grata консула Естонії в Петербурзі Марта Лятте (Mart Lätte), звинувативши його в шпигунській діяльності. Москва вимагає, аби він полишив територію Росії упродовж 48 годин. Про це йдеться в заяві офіційної речниці МЗС Росії Марії Захарової.

«Сьомого липня до МЗС Росії була викликана тимчасова повірена у справах посольства Естонії в Росії Улла Уйбо (Ulla Uibo). Російською стороною заявлено рішучий протест у зв'язку з діяльністю зі збором розвідданих, несумісною з дипломатичним статусом, консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. Згаданий співробітник естонської консульської установи оголошений persona non grata, йому належить покинути територію Російської Федерації протягом 48 годин», – йдеться в повідомленні.

Захарова відкинула заперечення МЗС Естонії про незаконність російського рішення, назвавши позицію Таллінна «цинічною». У МЗС Росії наполягають, що у Москви є «неспростовні докази» шпигунської діяльності Лятте. Про які саме «докази» йдеться, російська влада не уточнила.

Міністерка закордонних справ МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) назвала звинувачення з боку Росії безпідставними, наголосивши, що Лятте «виконував повсякденну роботу дипломата». Голова комісії зі закордонних справ естонського Рійгікоґу Марко Міхкельсон (Marko Mihkelson) назвав справу Лятте «провокацією з боку Москви». Керівниця відділу зв'язків із громадськістю МЗС в Таллінні Аарі Леммік (Aari Lemmik) заявила, що «це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена ​​в дружніх відносинах зі сусідніми країнами».

У зв'язку з висилкою з Росії Марта Лятте Естонія готує дзеркальну відповідь. Країну покине російський дипломат. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. «У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються», – повідомила Аарі Леммік.

Нагадаємо, що співробітники ФСБ затримали Лятте у вівторок, шостого липня, біля Санкт-Петербурзького державного політехнічного інституту. У російській спецслужбі стверджують, що консул нібито намагався отримати від російського громадянина матеріали «закритого характеру», і назвали ці дії «явно ворожими». Своєю чергою, в МЗС Естонії вказують, що Лятте мав у інституті звичайну робочу зустріч. Затримання консула назвали «постановкою і провокацією», а звинувачення «безпідставними».