Росія та Естонія обопільно висилають дипломатів.

Це стало наслідком того, що ФСБ затримала в Петербурзі естонського консула і звинуватила його у шпигунстві.

 

         Міністерка закордонних справ МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс

 

Росія оголосила персоною non grata консула Естонії в Петербурзі Марта Лятте (Mart Lätte), звинувативши його в шпигунській діяльності. Москва вимагає, аби він полишив територію Росії упродовж 48 годин. Про це йдеться в заяві офіційної речниці МЗС Росії Марії Захарової.

 

«Сьомого липня до МЗС Росії була викликана тимчасова повірена у справах посольства Естонії в Росії Улла Уйбо (Ulla Uibo). Російською стороною заявлено рішучий протест у зв'язку з діяльністю зі збором розвідданих, несумісною з дипломатичним статусом, консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. Згаданий співробітник естонської консульської установи оголошений persona non grata, йому належить покинути територію Російської Федерації протягом 48 годин», – йдеться в повідомленні.

 

Захарова відкинула заперечення МЗС Естонії про незаконність російського рішення, назвавши позицію Таллінна «цинічною». У МЗС Росії наполягають, що у Москви є «неспростовні докази» шпигунської діяльності Лятте. Про які саме «докази» йдеться, російська влада не уточнила.

 

Міністерка закордонних справ МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) назвала звинувачення з боку Росії безпідставними, наголосивши, що Лятте «виконував повсякденну роботу дипломата». Голова комісії зі закордонних справ естонського Рійгікоґу Марко Міхкельсон (Marko Mihkelson) назвав справу Лятте «провокацією з боку Москви». Керівниця відділу зв'язків із громадськістю МЗС в Таллінні Аарі Леммік (Aari Lemmik) заявила, що «це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена ​​в дружніх відносинах зі сусідніми країнами».

 

У зв'язку з висилкою з Росії Марта Лятте Естонія готує дзеркальну відповідь. Країну покине російський дипломат. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. «У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються», – повідомила Аарі Леммік.

 

Нагадаємо, що співробітники ФСБ затримали Лятте у вівторок, шостого липня, біля Санкт-Петербурзького державного політехнічного інституту. У російській спецслужбі стверджують, що консул нібито намагався отримати від російського громадянина матеріали «закритого характеру», і назвали ці дії «явно ворожими». Своєю чергою, в МЗС Естонії вказують, що Лятте мав у інституті звичайну робочу зустріч. Затримання консула назвали «постановкою і провокацією», а звинувачення «безпідставними». 

08.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Народне звучання Бажанського
Вікторія Антошевська
Сюжети обох опер тяжіють до стиснення і концентрації з кульмінацією наприкінці. Та наїв, не будучи примітивом, наклав відбиток на стиль письма і зумовив деякі композиторські та драматургічні недопрацювання, що їх у майбутньому варто долати сценічною театралізацією.
07.07.21 | | Штука
Тебе це може вбити: Олег Собчук на ровері пропагує ЗСЖ
Наталія ФЕЩУК
Співак, лідер гурту «СКАЙ» здійснив індивідуальний велотур зі сходу на захід країни. Співав для військових і давав акустичні концерти.
07.07.21 | | Галичина
Буковинська незалежність: сенсаційна знахідка в архіві
Наталія ФЕЩУК
Віднайдено документи, які свідчать, що керівник ОУН на Буковині Мирослав Кіндзірський у 1941-му проголосив у краї Незалежність.
06.07.21 | | Галичина
Чеські автори МАЧ
Ірина Забіяка
Завдяки активності перекладачів картина чеського літературного світу відома українським читачам. Взаємодія між нашими книжковими космосами відновлює свою традицію, вибудовується в систему.
06.07.21 | | Штука
Універсальна вакцина проти коронавірусів?
Новий вид РНК-вакцини захищає мишей від SARS-CoV-2 та споріднених коронавірусів.
06.07.21 | | Наука
Залізна завіса навспак
Марта Кузій
Тривалі заборони культурних заходів у переважній більшості країн, суворі обмеження, а подекуди й банальний брак коштів повернули земляків додому – нема злого, щоб не вийшло на добре, бо внаслідку маємо розкішні концерти.
05.07.21 | | Штука
Заліщицька трагедія 1941 року
Антон Могилюк
80 років тому кати НКВС замордували кілька сотень політичних в'язнів на залізничному мості через Дністер.
05.07.21 | | Минуле
Чорні діри поглинають нейтронні зорі
Уперше науковці мають незаперечні докази зіткнення між чорною дірою та нейтронною зорею, отримані за допомогою гравітаційних хвиль.
05.07.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.