Євроунія вирішила наразі не опускати верхню межу цін на російську нафту.

Раніше Єврокомісія пропонувала знизити стелю цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, але зараз вирішено це відкласти через ірано-ізраїльський конфлікт.

Європейська Унія відмовилася від планів зменшити максимальну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Про це повідомило видання Politico з покликом на дипломатичні джерела. Таке рішення було ухвалено через військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який може призвести до зростання цін на нафту.

«На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися з тим, що вони вважають за краще не ухвалювати рішення прямо зараз. Ціни були досить близькі до граничних значень, але зараз вони то зростають, то падають, ситуація надто нестабільна на даний момент», – сказав один зі співрозмовників Politico.

Нагадаємо, що 10 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК підготувала пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Росії. Зокрема, в рамках нового пакету пропонується знизити стелю цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель і заборонити імпорт нафтопродуктів з російської сировини, а також додати до санкційних списків 77 суден «тіньового флоту». Цю пропозицію мали обговорити міністри закордонних справ країн-членів ЄУ на зустрічі в Брюсселі у понеділок, 23 червня.

Стеля цін на російську нафту була запроваджена наприкінці 2022 року, коли барель коштував понад 80 доларів.