ФСБ затримала в Петербурзі генерального консула Естонії.

Таллінн назвав дії російської влади постановочною провокацією.

 

                                                      Март Лятте

 

ФСБ Росії оголосила, що під час спроби отримати від російського громадянина секретну інформацію був затриманий консул Естонії в Санкт-Петербурзі Март Лятте (Mart Lätte).

 

«Федеральною службою безпеки РФ в Санкт-Петербурзі затриманий на місці злочину під час отримання від російського громадянина матеріалів закритого характеру естонський дипломат – консул генерального консульства Естонської Республіки в Санкт-Петербурзі Март Лятте. Така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації. До дипломата були застосовані заходи, передбачені нормами міжнародного права», – процитував інформаційний портал Delfi заяву російської спецслужби.

 

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Естонії затримання консула назвали «постановкою і провокацією», а звинувачення «безпідставними». «Цей інцидент засвідчує, що Росія вибрала шлях конфронтації замість того, щоб бути конструктивною і налаштованою на зміну негативних тенденцій у відносинах з Європейською Унією. Це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена в конструктивних відносинах зі своїми сусідами. Естонія засуджує таку провокацію», – заявила керівниця відділу зв'язків із громадськістю МЗС в Таллінні Аарі Леммік (Aari Lemmik).

 

За її словами, Марта Лятте затримали на 1,5 години шостого липня після робочої зустрічі в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному інституті.

06.07.2021

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