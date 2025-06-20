Віце-губернатора Ленінградської області знайшли мертвим.

Основна версія слідства: загинув через необережне поводження зі зброєю.

Віцегубернатора Ленінградської області Росії Ігоря Петрова знайшли мертвим у його заміському будинку в селі Юккі Всеволожського району. Про це повідомив інформаційний портал Meduza .

Інформацію про смерть віцегубернатора підтвердили в адміністрації області. У повідомленні йдеться, що Петров раптово помер у віці 65 років. «Він багато зробив для області, користувався заслуженою повагою в реґіоні», –­ йдеться в офіційному некролозі.

Слідчі виявили на тілі Петрова вогнепальні поранення. Слідів зламу в будинку не зауважено.

За інформацією інформаційного агентства РБК, основна версія слідства щодо смерті віцегубернатора – загибель внаслідок необережного поводження зі зброєю. Слідчі припускають, що смертельний постріл трапився випадково під час чищення рушниці.

Посаду віцегубернатора Ленінградської області Ігор Петров обіймав з 2017 року. Щоправда у грудні минулого року він був понижений на посаді. Адже раніше він обіймав посаду першого віцегубернатора та керівника його апарату. Півроку тому він втратив приставку «перший» і статус керівника офісу, а став представляти главу області в реґіональному парламенті.